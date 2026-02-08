История уральского рока. Часть 6

Начало 1970-х годов в Свердловске было отмечено ростом числа профессиональных эстрадных коллективов и вокально-инструментальных ансамблей. Часть из них создавались в учреждениях культуры, но большинство появлялись в ресторанах и кафе города. В состав таких формирований входили, как правило, люди с музыкальным образованием и своим, зачастую очень хорошим, инструментом. Среди дворовых самоучек, мечтавших играть рок, такие музыканты именовались «профессионалами». По большому счёту, они ими и являлись.

Одним из самых известных профессиональных ансамблей в столице Среднего Урала был «ЭВИА-66». Аббревиатура расшифровывалась как «Эстрадный вокально-инструментальный ансамбль». Основал его в 1966 году прекрасный музыкант, композитор и аранжировщик Александр Дорнбуш.

Ансамбль ДК им. Горького «ЭВИА-66» (фото 1971 г. из архива Д. Карасюка / фрагмент ориг. изображения)

(https://royallib.com/zip_emu/br/453/453970/i_010.jpg)

«ЭВИА-66» создавался в ДК строителей имени Горького. Ансамбль исполнял народные песни, озвучивал постановки народного театра и, конечно, играл на танцах. При этом домостроительный комбинат платил музыкантам зарплату — 67 рублей в месяц, что для тех лет было очень неплохо (ставка музыканта в кафе или ресторане составляла не более 46 рублей в месяц). Ансамблю не надо было проходить обязательную тарификацию в филармонии, а это являлось отдельной головной болью. В принципе, Дорнбуш мог принять в коллектив и любителя-самоучку, что частенько случалось. Например, в 1969-м в состав коллектива был принят 15-летний Евгений Писак (ВИА «Селен», группа «Доктор Фауст»), а позднее — Владимир Мулявин, отчисленный из свердловского музучилища за увлечение джазом и создание джаз-бэнда. Помните стишок из 60-х: «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст». Мулявин изгонялся из свердловского музыкального училища дважды, и оба раза будущий лидер «Песняров» страдал за джаз.

Справа с контрабасом Владимир Мулявин в составе джаз-квартета

(фото из архива М. Мулявиной / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.souzveche.ru/upload/medialibrary/23d/7.jpg)

«ЭВИА-66» выступали на всех городских и областных песенных конкурсах, преумножая славу домостроительного комбината и повышая свою репутацию. Ансамбль выезжал и за границу: в Польшу в 1971 году, а через два года — в Болгарию, где представлял Свердловск и Свердловскую область на фестивале песни в рамках недели советско-болгарской дружбы. В советские времена артисты эстрады, как правило, работали в штате областных филармоний. Главным критерием при приёме в штат филармонии была профессиональная подготовка. Но в 1963 году у руля Свердловской филармонии встал Николай Романович Маркович — человек очень осторожный, всегда старавшийся следовать в русле идеологических догм партии и правительства.

Из опасения, что его обвинят «сверху» в легкомысленном отношении к искусству и культуре, он начал «зажимать» лёгкий жанр. И те свердловчане, кто хотел посвятить себя профессиональной работе на эстраде, были вынуждены уезжать в другие регионы Союза. Так поступили многие известные свердловские музыканты. «Эльмашевские битлы» перебрались в Ростов, где стали артистами ансамбля «Волхвы», Владимир Мулявин уехал в Белоруссию, где организовал ансамбль «Песняры», Владимир Елизаров перебрался в Донецкую филармонию и стал участником группы «Слайды». Свердловск на долгие годы превратился в «заповедник» патриотической и народной песни. Николай Маркович держал при филармонии единственный джазовый ансамбль, которым долгие годы руководил Анатолий Лялин. Коллектив часто менял состав: то он был квартетом, то квинтетом, то секстетом. Какой-то особой популярностью он не пользовался, но стабильно выполнял план филармонии, давая 45 концертов в квартал. Профессиональные музыканты «лёгких жанров» один за другим уходили из филармонии в кафе и рестораны. При этом они выигрывали в деньгах, но теряли в статусе: всё-таки одно дело — быть артистом филармонии, и совсем другое — «кабацким лабухом».

Правда, кое-какие успехи такая деятельность Свердловской филармонии приносила. Так, в конце 1970-х годов Анатолий Лялин создал ансамбль «Лица друзей» и вывел его на всесоюзный, а затем и на международный уровень. А после того, как солиста ансамбля Валерия Топоркова заметил сам Леонид Брежнев, ВИА «Лица друзей» стал постоянным участником телевизионных конкурсов и культурных программ съездов партии и комсомола. Валерий Топорков быстро завоевал признание партийной элиты: обаятельная улыбка, образцовая биография и, конечно, великолепный голос. Дошло до того, что песни для Топоркова стали писать Александра Пахмутова и Николай Добронравов.

Солист Свердловской филармонии Валерий Топорков (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-55.vkuserphoto.ru/s/v1/ig2/bb1vHoFlb3NX_03l7AtJUJvoRBVLXvric-exePo9g-SKh2e5x_DO5uioobBngRCGpztoPz9YTmGtRw9xXDTPHWK9.jpg?quality=96&as=32x48,48x72,72x108,108x162,160x240,240x360,360x540,480x720,540x811,640x961,720x1081,1006x1510&from=bu&cs=1006x0)

Впрочем, с солистами Свердловской филармонии того периода были связаны и другие истории. В 1971 году трубача джаз-ансамбля Анатолия Лялина, Владлена Тонкова, обвинили в организации «левых» концертов. Музыканта посадили, и он повесился в камере. Говорили, что в предсмертной записке Владлен написал, что жить с таким позором он не видит смысла. «Леваки» (незаконные концерты) были частью жизни филармонических музыкантов. Как правило, это были свадьбы или танцевальные вечера в ведомственных домах отдыха. Доход с таких мероприятий был невелик и интереса для правоохранителей не представлял. К слову, у музыкантов из кафе и ресторанов тоже случался «левак». Чаще всего это были похороны. Получить 40–50 рублей за то, что ты два-три раза сыграешь «из-за угла» (жаргонное название похоронного марша), мало кто отказывался.

Политика руководства Свердловской филармонии в отношении «лёгкого жанра» стала смягчаться только к началу перестройки. К тому времени уже почти все музыканты с образованием ушли в рестораны.

Ансамбль ресторана «Океан» (фото 1978-79 гг. из архива Д. Карасюка / фрагмент ориг. изображения)

(https://royallib.com/zip_emu/br/453/453970/i_011.jpg)

В разное время в ресторанах поиграли практически все будущие звёзды уральского рока и джаза: Сергей Курзанов (группа «Флаг») играл в ресторане «Старая Крепость», Александр Пантыкин и Егор Белкин («Урфин Джюс») — в ресторане ККТ «Космос», гитарист Валерий Бирих («Гамма») — в кафе «Серебряное копытце». В ресторанах музыканты постоянно оттачивали свои навыки, технику игры на инструментах, разучивая всё новые и новые песни как отечественных авторов, так и иностранные хиты. Репертуар таких коллективов пополнялся стремительно: посетители заведений могли заказать любую песню, и ответить отказом было нельзя — клиент мог больше не прийти в этот ресторан. И поэтому «ресторанный» период стал хорошей школой для будущих рок-знаменитостей Свердловска и других городов области.

В середине 1970-х годов в кулуарах областных властей появилась идея создания творческого объединения молодых музыкантов и групп. Идея зародилась в кабинетах обкома комсомола, но сразу понимания у старших партийных товарищей не нашла. Впрочем, с ходу запрещать всё и вся идеологи от партии не спешили. В 1976 году в Свердловске был организован Клуб студенческой и самодеятельной песни. Курировать его деятельность поручили комсомолу. За образец взяли Клуб студенческой песни Уральского политехнического института, который уже несколько лет был на слуху у учащейся молодёжи Свердловска. Причём, это был уже второй подобный клуб. Первый, созданный в 1967-м, через год разогнали после того, как они организовали концерт Юлия Кима с его «идейно порочными и клеветническими песнями». Однако, в «сытые 70-е» на идеологическом фронте в СССР наступил период относительной свободы, и эксперимент решили повторить. В члены клуба принимали всех, даже тех, кто исполнял песни в жанре, далёком от бардовского. Но вот выступать на фестивалях допускали только исполнителей, придерживающихся канонического стиля: акустические гитары, песни о студенческой жизни и на антивоенную тематику. Следующим шагом должно было стать создание такого же объединения, но уже для рок-музыкантов. Но никто тогда не знал, что этот шаг затянется на долгих десять лет.

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».



