Следственный комитет возбудил ещё одно уголовное дело о халатности после инцидента с бездомной собакой, которая едва не покусала ребёнка в Нижнем Тагиле

После публикации АН «Между строк» о собаке, которая едва не напала на ребёнка на Тагилстрое, следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

Напомним, в редакцию АН «Между строк» обратилась обеспокоенная жительница Нижнего Тагила. По словам женщины, накануне около 14:00 на Тагилстрое, у магазина «‎Магнит» на улице Металлургов, 50б, бездомная собака едва не напала на ребёнка. Избежать трагедии удалось благодаря неравнодушным случайным прохожим, которые вовремя отпугнули животное.

«Я шла от остановки “Металлургов” в сторону магазина “Магнит”. Навстречу мне шёл мужчина с коляской, а чуть позади — мальчик лет восьми. Я поняла, что это его сын. В тот момент, когда мы поравнялись, на мальчика, а затем и в мою сторону, начала кидаться собака-дворняга. Ребёнок пытался спрятаться за отца. Я её ногой пнула и закричала — она отбежала. Мужчина тоже вступился и отогнал её, так как собака не убегала и стояла примерно в метре от нас. У магазина лежали три крупные дворняги — чёрная, белая и рыжая. Они периодически находятся либо у “Магнита”, либо у “Вкусного дома”. В основном эти собаки проявляют агрессию. Если бы я не среагировала, собака бы укусила ребёнка. Мужчина этого не видел, так как происходящее было у него за спиной», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

Также женщина добавила, что этих собак подкармливают местные бабушки, из-за чего животные стали агрессивны к прохожим. По её словам, в этом районе собирается стая численностью около 10–15 особей.

Как сообщили в пресс-службе СК России, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Борису Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Напомним, в середине января Следственный комитет в очередной раз возбудил уголовное дело о халатности после нападения бездомных собак на людей в Нижнем Тагиле.