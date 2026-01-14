Следственный комитет в очередной раз возбудил уголовное дело о халатности после нападения бездомных собак на людей в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после публикации в социальных сетях о нападении бездомных собак на ребёнка в районе Лебяжки, сообщили в пресс-службе СК России.

Накануне, 13 января, около 11:30 три крупные собаки, которые чипированы и имеют на ушах бирки, пытались напасть на школьницу 10–11 лет, сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Проходившая мимо женщина решила отпугнуть собак от девочки, в результате собаки напали на неё, и разорвали ей куртку. Женщину спас и прогнал собак мужчина, который поблизости чистил автомобиль от снега.

«Хотим придать огласку ситуации, может быть, власти наконец-то соизволят среагировать и примут меры к обеспечению безопасности горожан. В противном случае неизвестно, чем может закончиться следующая прогулка. Мы всерьёз опасаемся этих бездомных собак, проявляющих агрессию. Как видите, чип не мешает им быть агрессивными по отношению к людям», — сообщается в посте.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Борису Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Отметим, что это не первое уголовное дело о халатности, возбуждённое после нападения собак. В ноябре прошлого года на улице Высокогорской бездомная собака напала на школьницу. В результате нападения девочка получила травмы, ей потребовалась помощь хирурга и уколы от бешенства.