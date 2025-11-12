СК возбудил уголовное дело после нападения бездомных собак на школьницу в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) по факту нападения бездомных собак на ребёнка в районе Выи, сообщили в пресс-службе СК России.

Напомним, 7 ноября около 7:40 у дома № 31 на улице Высокогорской на девочку, идущую в школу, набросилась стая собак, выбежавших из подъезда. Несмотря на то, что девочку спас прохожий, ей потребовалось посещение хирурга и уколы от бешенства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Борису Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.



Отметим, в Нижнем Тагиле уже несколько месяцев не проводится отлов бездомных животных. В августе этого года истёк срок действия предыдущего контракта, а нового подрядчика администрации города найти не удаётся — уже два аукциона не состоялись из-за отсутствия участников.