В Нижнем Тагиле стая бездомных собак напала на школьницу

В прошедшую пятницу, 7 ноября, около 7:40 у дома № 31 на улице Высокогорской бездомные собаки напали на школьницу.

Как рассказала мать девочки сообществу «Инцидент Нижний Тагил», на ребёнка, направляющегося в сторону единственного пешеходного перехода, ведущего к школе, набросилась стая собак, выбежавших из подъезда. Спасти девочку удалось случайному прохожему, однако ей всё же потребовалась медицинская помощь — посещение хирурга и уколы от бешенства.

«К сожалению, до сих пор никаких вообще действий органы власти не произвели. На данный момент эти собаки также проживают по адресу Высокогорская, 31 во втором подъезде. Местные жители устроили им там лежанку. И эти собаки продолжают нападать на детей. Жалобы на сайт администрации города также были направлены от жителей близлежащих домов. Очень ждём хоть каких-то реальных действий со стороны администрации города», — рассказала мать пострадавшей.

Напомним, в Нижнем Тагиле уже несколько месяцев не проводится отлов бездомных животных. В августе этого года истёк срок действия предыдущего контракта, а нового подрядчика администрации города найти не удаётся — уже два аукциона не состоялись из-за отсутствия участников.