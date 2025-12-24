Собственников качканарской транспортной компании подозревают в получении бюджетных субсидий на «мёртвые души» и торговле палёной водкой

В деятельности одной из транспортных компаний Качканара, осуществляющей пассажирские перевозки на территории региона, были выявлены серьёзные нарушения. Как рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, следователи подозревают руководство компании в том, что на протяжении пяти лет ежемесячно предоставлялись в уполномоченное учреждение поддельные документы для получения государственных субсидий из бюджета муниципального образования.

«В отчётных материалах указывались списки граждан, якобы имеющих право на льготный проезд, с целью компенсации недополученных доходов перевозчика. При этом фактически данные сведения не соответствовали действительности, некоторые лица на момент оформления документов уже были умершими. Предварительно установлено, что ущерб бюджету может превышать 30 млн рублей. Представители МВД возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой при получении выплат в особо крупном размере). Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет», — отметил полковник Горелых.

В ходе проведённых обысков в автокассах, где осуществлялась продажа билетов, и на складах этой транспортной компании, правоохранители обнаружили и изъяли не маркированную алкогольную и табачную продукцию на сумму более 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (сбыт товаров и продукции без маркировки).

Сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, который, по версии следствия, являлся номинальным руководителем фирмы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

«Кроме того, оперуполномоченные установили, что вся основная деятельность предприятия находилась под контролем одной семьи — отца и двух его сыновей. По данным следствия, подозреваемые могли оказывать психологическое давление и шантаж свидетелей, поэтому ещё одно уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой)», — отметил Валерий Горелых.

При силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии 64-летний глава семьи и его 41-летний сын задержаны, судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчины находятся в СИЗО Нижнего Тагила. Третий предполагаемый соучастник схемы, 36-летний мужчина, находится под подпиской о невыезде.

Расследование продолжается. Выявлены дополнительные эпизоды, связанные с подделкой официальных документов, нарушениями при организации пассажирских перевозок, а также фиктивным прохождением предрейсовых медицинских осмотров водителями. В отношении подозреваемых планируется возбудить ещё ряд уголовных дел.