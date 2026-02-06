Суд в Нижнем Тагиле закрыл на месяц торговую точку за работу без кассового аппарата

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приостановил деятельность индивидуального предпринимателя Абдулы (имя изменено) на 30 дней из-за повторного грубого нарушения правил использования контрольно-кассовой техники.

В декабре 2025 года Абдула не применял кассовый аппарат при расчётах с покупателями в своей точке «Специи», расположенной в ТЦ «Малина». В результате был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ, касающейся повторного нарушения правил применения контрольно-кассовой техники при расчётах на сумму более одного миллиона рублей.

Абдула не явился на судебное заседание и не выразил свою позицию по делу. Суд, основываясь на имеющихся доказательствах, признал предпринимателя виновным. Смягчающих обстоятельств по делу не выявлено.

Ранее Абдула уже привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ за неприменение контрольно-кассовой техники. Учитывая повторное нарушение и значительный объём неучтенных наличных расчётов, превышающий один миллион рублей, суд принял решение о приостановлении деятельности торговой точки.

Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.