В Нижнем Тагиле мужчина вытащил водителя из горящей машины (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле мужчина спас водителя, вытащив его из горящего автомобиля. ДТП произошло 4 февраля около 15:30 на Восточном шоссе. Очевидцем аварии стал другой водитель: он увидел аварию прямо перед собой, сразу бросился на помощь и успел вытащить пострадавшего из загоревшейся легковушки.

«‎Всё было так стремительно. Мы ехали навстречу и видели, что после столкновения машина сразу же загорелась. Никто из машины не выходил. Вообще никакого движения не было, это нас очень сильно насторожило, так как мы прекрасно понимали, что там в салоне как минимум должен был находиться водитель», — поделилась очевидица в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Супруг очевидицы мгновенно среагировал и бросился на помощь. Однако дверь машины открыть не удалось: она оказалась заблокирована из-за сугроба.

«Ждать спасателей было некогда, счет шёл на секунды, поэтому пришлось принимать решение — вырывать её. На тот момент половина салона уже была в огне и густом едком дыме. Дышать было нечем. Водитель горевшей легковушки был без сознания. То ли от травмы, то ли дал о себе знать угарный газ, а может, всё сразу, ясно было одно: надо как можно скорее достать его из салона», — говорит она.

Это было непросто, но мужчине всё же удалось вытащить водителя из салона горящего автомобиля — внутри больше никого не было. До приезда специалистов они оказали первую помощь пострадавшему.

В городской Госавтоинспекции рассказали, что 32-летний водитель Mazda Familia, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora, управляемой 35-летним мужчиной.