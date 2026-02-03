В Нижнем Тагиле хедлайнером байк-фестиваля «Демидовские огни» станет экс-солист рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов

Хедлайнером байк-фестиваля «Демидовские огни» в Нижнем Тагиле станет экс-солист рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. На главной сцене музыкант выступит 18 июля, пишет ИА «Все новости».

Байк-фестиваль пройдёт в Нижнем Тагиле с 17 по 18 июля. В программу мероприятия войдут соревнования по супер эндуро, мотоджимхане, выставка мототехники и кастом-байков, конкурсы, мастер-классы и концертная программа. Фестиваль будет организован совместно с байкер-клубом «Чёрные ножи» и администрацией города.

«Впервые в Нижнем Тагиле — праздник свободы, скорости и мощи. Фестиваль станет и путешествием в историю нашего города и его промышленной славы — соединим прошлое и настоящее в атмосфере байкерского братства. “Чёрные ножи” привезут друзей со всей России, так что будет по-настоящему масштабно. Это и шаг к развитию туризма, и новый яркий образ Тагила», — рассказал ранее о мероприятии на своей странице во «ВКонтакте» мэр Владислав Пинаев.

Программа фестиваля ещё формируется.

Напомним, Вадим Самойлов уже был в Нижнем Тагиле. Он выступал на Дне молодёжи в 2022 году.