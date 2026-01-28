В России с 1 февраля размер маткапитала вырастет почти до 1 млн рублей

С 1 февраля в России увеличится размер материнского капитала на первого ребёнка более чем на 38,6 тысячи рублей — до 729 тысяч рублей. При рождении второго ребёнка семья, у которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит более 234 тысяч рублей. Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребёнка, то при рождении второго она сразу сможет получить полную сумму — 963 тысячи рублей.

«Важно, что сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто стал родителями в этом году, но и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы. Даже если у них осталась часть неиспользованных средств, она также будет проиндексирована», — отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Пособие при рождении ребёнка вырастет почти до 28,5 тысячи рублей.