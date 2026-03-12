В Нижнем Тагиле суду пришлось разбираться в трудовых отношениях между местным жителем и ЧОПом 

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал незаконным условие трудового договора, по которому срок работы охранника был привязан к сроку договора между частным охранным предприятием и его заказчиком.

Трудовой договор между охранником Иваном О. и ООО ЧОП «Бастион», в котором было указано, что он является срочным и действует на период оказания охранных услуг (но не более пяти лет) заказчику — компании «АРКТИК СПГ 2», был заключён в мае прошлого года.

Иван посчитал такое условие незаконным и подал иск в суд, в котором указал, что выполняет работу, носящую постоянный характер, в связи с чем его трудовой договор не должен зависеть от договора работодателя с конкретным заказчиком. Кроме того, он попросил обязать ЧОП указать в трудовом договоре точное место работы, а именно посёлок в Мурманской области, где он фактически работает, и взыскать 15 тысяч рублей на юридические услуги.

Суд пришёл к выводу, что требования работника обоснованы: срок договоров работодателя с заказчиками не предопределяет срочный характер работы, выполняемой наёмными сотрудниками. Кроме того, работник не обязан нести предпринимательские риски, связанные с наличием или отсутствием заказов.

Судом было установлено, что ЧОП «Бастион» является действующей организацией, основной деятельностью которой является охрана объектов, а О. был принят на должность охранника для выполнения постоянной работы. В связи с этим договор с конкретным заказчиком на ограниченный срок не является основанием для срочного договора с сотрудником, а не указанный конкретный объём работы, который должен выполнить сотрудник, говорит о том, что договор фактически носит постоянный характер.

Также из предоставленной должностной инструкции и приказов следует, что мужчина фактически выполняет свои обязанности в Мурманской области, вследствие чего суд обязал ЧОП внести соответствующую запись в трудовой договор.

В итоге Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск Ивана, признал заключённый между ним и ЧОП «Бастион» бессрочным и обязал компанию внести изменения в трудовой договор и локальные документы. Кроме того, с охранного предприятия взысканы расходы на оплату юридических услуг в размере 15 тысяч рублей, а также оплатить госпошлину в доход местного бюджета в размере 3 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.