В Свердловской области начался ремонт мостов на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов

В Свердловской области приступили к ремонту дорожной сети, в том числе мостов на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщил в своих социальных сетях губернатор Свердловской области Денис Паслер, на трассе, проходящей через Нижний Тагил, будет отремонтирован путепровод на 23-м километре, мост через реку Большой Актай и переправы через реку Ляля.

«Статистика показывает, что в Свердловской области снижается количество ДТП. Это во многом результат комплексной модернизации дорожной сети. От этих объектов зависит пропускная способность главной транспортной артерии севера области», — рассказал глава региона в соцсетях.

В ходе ремонта будет выполнен демонтаж, бетонирование и ремонт дефектов элементов опор, ремонт дефектов бетонных поверхностей пролётных строений. Также строители установят деформационные швы, смонтируют системы гидроизоляции и дренажа и заменят переходные плиты. На мостах будет уложен асфальт, установлены барьерные ограждения и дорожные знаки. На время ремонта движение будет организовано поочерёдно по одной из полос.

«Совместно с подрядчиками мы выстраиваем производственный цикл таким образом, чтобы максимально эффективно использовать важный ресурс — время. Мероприятия, которые можно проводить в холодный период года, мы начинаем заблаговременно. А с наступлением устойчиво положительных температур сосредоточимся на тех работах, которые производятся только в тёплые месяцы, например, на обустройстве дорожной одежды», — прокомментировал и.о. начальника Управления автодорог Свердловской области Владимир Оглоблин.

Губернатор Свердловской области отметил, что всего в этом году в регионе планируется отремонтировать около 200 километров дорог.