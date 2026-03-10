Свердловские спортсмены завоевали четыре медали на кубке «Тагильская сталь»

В Нижнем Тагиле завершился весенний этап международных соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью «Тагильская сталь». По итогам состязаний спортсмены из Свердловской области завоевали три серебряные и одну бронзовую медаль. Ещё двое атлетов вошли в топ-6 личных первенств по лыжному двоеборью.

Как и в декабре, Евгений Климов стал главным героем соревнований, завоевав серебро в смешанных командах на трамплине К-90, серебро в суперкомандных соревнованиях на трамплине К-120 и бронзу в личном первенстве на К-120. Илья Маньков также пополнил копилку Свердловской области серебряной медалью в смешанных командах.

В лыжном двоеборье свердловчане Алексей Цветков и Самир Мастиев продемонстрировали высокие результаты, хотя и не завоевали медали. Цветков занял пятое место в гонке на десять километров, а Мастиев — шестое. На зимнем этапе и в общем зачёте Самир показал четвертый результат.

Главным событием весеннего этапа «Тагильской стали» стал праздник для жителей и гостей Нижнего Тагила, состоявшийся 7 марта. Болельщиков ждал насыщенный день с полевой кухней, мастер-классами, посвященными Международному женскому дню, выступлением музыкального хедлайнера и торжественной церемонией открытия.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер подчеркнул высокий статус трамплинного комплекса «Аист», отметив его как один из лучших в России и мире. Глава региона сообщил, что на Среднем Урале создана отличная база для проведения соревнований самого высокого уровня. «Аист» входит в сотню лучших трамплинов мира. В настоящее время в комплексе продолжается строительство буксировочной канатной дороги протяженностью 193 метра, что значительно улучшит условия для спортсменов и гостей.

Крупные спортивные мероприятия в регионе проводятся в рамках государственной программы «Спорт России».