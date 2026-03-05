Бойцы команды по смешанным единоборствам из Екатеринбурга «Архангел Михаил» провели в Нижнем Тагиле мастер-класс для юных спортсменов

Накануне, 4 марта, для воспитанников Православной гимназии Нижнего Тагила мастер-класс провели бойцы смешанных единоборств из екатеринбургской команды «Архангел Михаил». Мероприятие прошло по инициативе владыки Мелитона, епископа Нижнетагильского и Невьянского, при поддержке главы города Владислава Пинаева и координатора проекта «Время сильных» в Свердловской области Алексея Свалова.

58 молодых спортсменов прошли полноценную тренировку, включавшую разминку и детальный разбор борцовского мастерства с участием Ивана Штыркова и Михаила Рагозина. Все участники смогли не только наблюдать за выступлениями чемпионов на ковре, но и лично задать им вопросы, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Для ребят это большое событие, потому что потренироваться со звездами такого уровня получается не часто. А вообще, в рамках проекта мы открыли в Нижнем Тагиле уже пять борцовских залов. Недавно с главой города Владиславом Юрьевичем Пинаевым проехали и посмотрели, как они работают, остались довольны. Могу сказать, что наша школа самбо одна из самых сильных», — оценил мероприятие координатор проекта «Время сильных» Алексей Свалов.

«Самбо — российский вид единоборств. Это не агрессивный вид спорта, который отражает именно русский дух. Ребята в православных учебных заведениях получают духовное образование, и должны получать здесь же образование физическое. Эти две составляющие — духовная и физическая сила — это как две ноги, на которые опирается человек», — отметил владыка Мелитон.

«Отлично, что у нескольких десятков наших ребят, увлеченных самбо, появилась возможность прямо на ковре, где у них каждый день идут тренировки, пообщаться со спортсменами высочайшего уровня, узнать некоторые секреты их мастерства. Муниципалитет всецело поддерживает такие начинания, потому что они направлены в первую очередь на популяризацию отечественного спорта, здорового образа жизни, а значит на дальнейшее развитие и процветание Нижнего Тагила», — подчеркнул заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.

Вечером бойцы команды «Архангел Михаил» из Православной гимназии отправились в спортивную школу олимпийского резерва «Уралец». В одном из залов для борьбы они провели мастер-класс для десятков воспитанников отделений бокса, кикбоксинга, рукопашного боя, боевого самбо и дзюдо.