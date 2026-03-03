В Нижнем Тагиле депутаты и чиновники обсудили с подростками вопросы развития города в рамках программы «ЕВРАЗ: люди будущего»

В минувшую пятницу, 27 февраля, в Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» прошла мотивационная встреча «Роль молодёжи в развитии города» в рамках программы по развитию детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: люди будущего».

На встрече перед студентами СПО и старшеклассниками выступили председатель Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн, начальник департамента по корпоративной социальной ответственности РЦКО «Урал» Марина Модестова и ведущий специалист управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Нижнего Тагила Ирина Елисеева.

Они рассказали о возможностях реализации своих идей и проектов на практике, объяснили молодёжи, как принять участие в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» и получить грант на организацию и проведение мероприятий в сфере молодёжной политики в этом году.

«Бытие определяется знанием, и надо получать такую профессию, которая тебя всегда прокормит. Наши предприятия дают именно такую возможность. Как развивается наш город и как он становится красивее, думаю, вы видите сами. Сейчас реализуется очень много хороших проектов. Это важно, потому что нужно именно вам, чтобы вы хотели здесь оставаться, жить и растить здесь своих детей», — обратился Вадим Раудштейн к молодёжи.

У подростков была возможность пообщаться со спикерами и задать им интересующие вопросы. Так, ученица Центра образования № 1 Валерия обратилась с вопросом реализации проекта форум-театра, в котором основой постановок являются реальные социальные или повседневные проблемы, а актёры вместе со зрителями ищут пути их решения.

«Ранее практика форум-театра была реализована на базе нашего педагогического института, и ребята очень хорошо раскрывали именно социальные проблемы. Вы можете взять такие темы, как буллинг и адаптация молодого человека в новой среде. У нас ребята брали проблему буллинга молодого специалиста и очень классно её отыгрывали», — рассказала Ирина Елисеева.

Председатель Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн в своём ответе привёл более близкий к его повседневной жизни пример.

«Например, у человека возникла сложная ситуация с вопросами ЖКХ. В итоге он звонит в одно место, идёт в другое, и ничего не добивается. Здесь можно показать и чиновника, который его “отфутболил”, и человека, который ему помощь оказал», — ответил депутат.

Марина Модестова рассказала участникам программы как они могут поучаствовать в грантовом конкурсе ЕВРАЗа, как правильно заполнять заявки, а также уточнила, что очень важно название проекта, ведь именно оно первым бросается в глаза при выборе лучшего. В обращении к подросткам Вадим Раудштейн уточнил, что, помимо конкурса, они могут обращаться со своими идеями и проектами напрямую к нему.