Группа садоводов СНТ-4 выступила в защиту председателя после недавней критики со стороны ряда членов товарищества и обратилась к властям с открытым письмом

Группа садоводов «КС № 4 “Капасиха”» (СНТ-4) вступилась за председателя товарищества Ивана Сухих после недавней критики со стороны некоторых членов коллективного сада и обратилась с открытым письмом (есть в распоряжении редакции) к главе МО Горноуральский Александру Гудачу, прокурору Пригородного района Ивану Дегтярёву, в полицию и депутату ЗакСО Владимиру Радаеву.

«Мы — члены некоммерческого товарищества “Коллективный сад № 4”. В этом открытом письме хотим донести иную точку зрения в отношении происходящего в нашем коллективном саду “Капасиха-4” и просим защитить председателя нашего СНТ Ивана Сухих от действий провокаторов! Вот уже второй год некая “инициативная группа” терроризирует наш сад. Эти так называемые “активисты” обливают грязью председателя и наше правление, распространяют ложную информацию, не подкреплённую ничем, пишут кляузы во всевозможные инстанции (налоговую, МВД, прокуратуру) и бегают на личные приёмы к депутатам и к главе округа. Кляузы принимаются в работу, тратится огромное количество драгоценных человеко-часов на копирование, хождение по инстанциям, сбор информации, проведение проверки! Все проверки пройдены. Но “инициативная группа” считает, что проверяющие некомпетентны, заинтересованы, куплены. Эти несколько человек утверждают, что в саду происходят “страшные вещи”, а они — борцы за справедливость. Большинство садоводов видят позитивные изменения и стремление правления к дальнейшему развитию сада. Неужели мнение этих нескольких человек единственно верное? Правление борется с теми садоводами, которые воруют электричество и не платят взносы. В рядах инициативной группы есть люди, которые только через суд оплачивали долги. И с некоторыми из них суды были не один раз! Именно эти садоводы, прикрываясь красивыми “революционными” лозунгами, обманом вербуя соратников, хотят продолжить жить в своё удовольствие, получая блага за счёт платежей и взносов других», — говорится в документе.

В письме также сообщается, что с января 2025 года представители инициативной группы срывали проведение очной части общего собрания садоводов 25 января, 14 июня и 23 августа 2025 года. Утверждается также, что при заочном голосовании активисты практиковали вбросы бюллетеней и распространяли в чате образцы заполнения. Садоводы отмечают, что у них имеются видеозаписи и скриншоты подобных действий.

«По жестам “дирижёров” — выкрики из зала, одни и те же вопросы не по теме и не по повестке, переходы на личности, топанье ногами, улюлюканье! Даже дудки! Закрадывается сомнение о вменяемости этих взрослых людей! Но так вели себя не все присутствующие. Большинство садоводов сначала с недоумением пытались образумить “активистов”, затем, покрутив пальцем у виска, уходили с собрания», — пишут садоводы.

По словам авторов письма, инициативная группа вводит в заблуждение некоторых садоводов, которым многократно повторяется недостоверная информация. Например, утверждение о незаконном исключении из членов СНТ. Сторонники председателя поясняют, что, в связи с изменениями в законодательстве, членство в СНТ носит заявительный характер и не возникает автоматически при покупке сада и не передаётся по наследству. Поэтому надо просто написать заявление на вступление в СНТ.

«Ещё пример: “Нам не показывают документы!” Разумный ответ, который не хотят принимать эти активисты: “Все документы хранятся в Обществе садоводов и неоднократно предоставлялись в правоохранительные органы при проведении проверок”. Эти активисты затерроризировали члена ревизионной комиссии. А оскорбительные высказывания, порочащие честь и достоинство в адрес председателя и членов правления, зафиксированы скриншотами. Подделка документов и обман — вот визитная карточка “инициативной группы”! В конце 2025 года члены “инициативной группы” в ускоренном темпе попытались осуществить захват власти в СНТ. В октябре 2025 “якобы” собрав подписи 1/5 членов сада (никто не видел эти подписи), ими было проведено своё собрание, на котором, не трудно догадаться, они выбрали своего председателя, своё правление, свою ревизионную комиссию и попытались внести сведения в ЕГРЮЛ, наплевав на то, что многие садоводы, которые не поддерживают их точку зрения, просто проигнорировали этот сход. А теперь разберёмся, к чему была такая спешка. Во-первых, отозвать все иски из судов по должникам, которые как не платили, так и не будут платить, — они же активисты и “заработали” это право. Пусть другие за них продолжают платить. Во-вторых, если посмотреть список их правления, то там присутствуют те, кто, зная, что у них участок больше 6 соток, не хочет проводить межевание и не стесняется говорить об этом, будет продолжать пользоваться большим участком, а платить за “излишки” будут опять же остальные садоводы. Наверняка, есть и другие корыстные причины», — считают авторы обращения.

В письме также подчёркивается, что председатель не стремится удерживать власть и не раз выражал намерение покинуть должность, однако садоводы уговаривали его остаться.

Также указывается, что в мае 2025 года в чате СНТ-4 был проведён опрос о доверии председателю и правлению, по результатам которого большинство участников высказались в поддержку действующего руководства: 372 — за, 32 — против.

«Мы уверены, что председатель сада Иван Сухих и его команда думают о благе каждого садовода и делают всё возможное для процветания и развития нашего любимого коллективного сада! Пожалуйста, примите меры! Защитите нашего председателя!», — говорится в обращении.

Письмо подписали 35 членов СНТ.

Напомним, на протяжении нескольких лет в СНТ-4 продолжается конфликт между правлением и активной группой садоводов. Они обвиняют председателя товарищества Ивана Сухих в самоуправстве, ущемлении их прав и даже в воровстве. Ситуация получила широкий общественный резонанс в январе 2025 года после публикации в СМИ и городских сообществах Нижнего Тагила, где дачники рассказали основные претензии к руководству СНТ-4. Спустя год, в начале февраля 2026 года, в АН «Между строк» обратилась собственница садового участка, входящая в инициативную группу садоводов и рассказала о недовольстве политикой председателя со стороны ряда членов товарищества.