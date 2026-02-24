Садоводы СНТ-4 пожаловались в СК и новому начальнику полиции Нижнего Тагила на злоупотребление полномочиями со стороны председателя 

В редакцию АН «Между строк» обратилась жительница «КС № 4 “Капасиха”» (СНТ-4). По словам женщины, на протяжении нескольких лет в СНТ-4 продолжается конфликт между правлением КС и активной группой садоводов. Они обвиняют председателя товарищества Ивана Сухих в самоуправстве, ущемлении их прав и даже в воровстве.

Ситуация получила широкий общественный резонанс в январе 2025 года после публикации в СМИ и городских сообществах Нижнего Тагила, где дачники рассказали основные претензии к руководству СНТ-4.

«Власть сосредоточилась в руках узкой группы лиц: новый председатель СНТ (Иван Сухих. — Прим. ред.) уклоняется от отчётности, бывший председатель занял место в ревизионной комиссии, а юрист, работающий по доверенности за счёт членских взносов, действует в их интересах. Очевидны факты незаконных действий председателя и правления СНТ. Нарушаются права собственников: с 2021 года садоводам не предоставляют материально-финансовые отчёты, скрывают бухгалтерские документы. Руководство не даёт исчерпывающей информации о расходах, что делает невозможным контроль за финансовой деятельностью товарищества за последние годы. В ревизионную комиссию включены “удобные” для председателя люди, которые препятствуют работе единственного независимого члена комиссии. На неё оказывается давление, травят, мешая добиться выдачи финансовых документов от председателя и бухгалтера. Однако, несмотря на все усилия, она так и не получила запрашиваемые документы. Кроме того, председатель незаконно исключил ряд садоводов из членов СНТ, лишив их права голоса и возможности участвовать в управлении товариществом. В результате две трети собственников оказались вычеркнутыми из реестра и не могут голосовать на собраниях», — говорится в посте паблика «Чёрный список Тагила» от 26 января 2025 года.

Спустя год, в начале февраля 2026 года, в АН «Между строк» обратилась собственница садового участка, входящая в инициативную группу садоводов. По словам женщины, за с тех пор ситуация в СНТ-4 так и не изменилась.

«Правление, вновь избранное, попыталось вступить в работу. В общем чате СНТ их обливают грязью, вводя людей в заблуждение. Председателя ревизионной комиссии также оскорбляют. Необоснованно её удерживали в закрытом кабинете три часа вместе с бывшими членами комиссии. Председатель комиссии настаивала на передаче дел новой комиссии, в итоге её убрали из председателей, состряпав протокол. Заявление по данному поводу написано. В общем, власть не отдают, бумаги не предоставляют, оттягивают время с помощью судов. Также просим обратить внимание, что Иван Сухих является работником муниципального учреждения, учредителем которого является пригородная администрация, что создаёт конфликт интересов. На онлайн-платформе продаются земли якобы от СНТ-4 , а на общем собрании не принимали решений о расширении СНТ. С момента публикаций ничего не изменилось. Сухих как вёл себя надменно, так и ведёт. По запросам председателю ревкомиссии подтверждающие документы не предоставлялись, на контакт он не идёт. Сам себе царь. Мало того, собственность в нашем СНТ у него появилась 28 декабря 2024 года, а в должность он вступил в 2021 году — это противоречит уставу и закону», — рассказала АН «Между строк» член инициативной группы садоводов.

Ранее садоводы жаловались, что председатель якобы самовольно, без законных оснований, увеличил площадь участков, что повлекло рост членских взносов. Кроме того, по словам заявителей, ряд садоводов был необоснованно включён в список должников с начислением задолженности за последние годы, которую они считают фиктивной. Ещё одна претензия касается исчезновения старого водопровода с участков и сокрытия суммы средств от сдачи его на металлолом. В то же время некоторые садоводы выступают в защиту председателя, отмечая позитивные изменения.

Год назад садоводы обратились за помощью к депутату ЗакСО Владимиру Радаеву. Тогда же на приём к нему пришёл и Иван Сухих. На встрече с садоводами и правлением коллективного сада рассматривались ключевые проблемы и возможные пути их решения.

«В садоводческом товариществе № 4 НТМК “Капасиха” накопились немалые проблемы, с которыми сегодня в очередной раз ко мне обратились владельцы участков. Жители пытаются добиться проведения легитимного общего собрания на основании последних изменений в федеральном законе “О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд” (ФЗ № 217). Но не встречают понимания. Что делать, если часть садоводов не согласны с действиями правления, размером взносов, считая их необоснованными? В данном случае члены товарищества вправе отстаивать свою точку зрения законными средствами. Одним из важнейших нововведений в ФЗ № 217 стал пересмотр порядка принятия решений в рамках товарищества. Теперь при голосовании на общем собрании учитываются мнения 50% плюс один голос тех, кто входит в объединение садоводов, а не только присутствующих на встречах. Допускается очно-заочная форма — удобная, когда садоводство многочисленное, как СТ № 4 “Капасиха” — 900 участников. Это новшество призвано минимизировать недоразумения и споры, возникающие из-за недостатка информации или позиции ряда членов. Встречался с председателем, обсуждали, что высший орган товарищества — общее собрание его членов. Буду и в дальнейшем разбираться в сложившейся ситуации и, при необходимости, принимать меры для защиты прав и интересов дачников. Изменения в законодательстве действительно создают потенциал для более справедливого и прозрачного управления коллективными садоводствами. Тем не менее, чтобы реализовать их на практике, необходимо взаимопонимание и активная работа всех участников процесса, а не противостояние», — ранее сообщил на своей странице в соцсетях Владимир Радаев.

В ответе областной прокуратуры от 10 марта 2025 года указано, что в ходе проведения надзорных мероприятий установлено представление запрашиваемых сведений членам СНТ в лице ревизора. Указанные факты, по информации прокуратуры, подтверждаются объяснениями председателя товарищества Ивана Сухих, а также видеоматериалами.

Также в ответе прокуратуры указано, что доводы об обжаловании протокола общего собрания от 17 февраля 2024, включая вопрос о повышении членских взносов, уже получили правовую оценку в решении Ленинский районный суд Нижнего Тагила от 21 ноября 2024, которым соответствующее решение общего собрания садоводов признано недействительным.

Кроме того, установлено, что 3 сентября 2024 года в МУ МВД России «Нижнетагильское» поступило обращение ревизора о мошеннических действиях председателя СНТ № 4. По результатам доследственной проверкой признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (Мошенничество), выявлено не было. В связи с этим 26 сентября 2024 года органом полиции вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Указанное постановление признано прокуратурой Пригородного района законным и обоснованным. На момент вынесения ответа оснований для принятия мер прокурорского реагирования установлено не было.

«Я посоветовал им провести собрание в соответствии с уставом. Они проводили собрание нелегитимное. Я обсуждал эту ситуацию и с председателем, и с членами правления, и с садоводами, которые были. Они мне начали говорить, что собрание было очно-заочное, хотя у них в повестке было написано просто “собрание” и всё. Повестка должна предусматривать очно-заочную форму проведения. Кроме того, заранее должно быть размещено объявление, в котором должны быть указаны вопросы повестки и форма проведения собрания. Очно-заочная форма предполагает, что часть участников голосует лично, а часть — заочно, посредством рассылки по почте или иным установленным способом. В данном случае этого сделано не было. Я указывал им на эти нарушения. Со стороны садоводов есть законные требования. Потом, я понимаю, что они проводили собрание, а сейчас, по-моему, у них судебные разборки идут», —рассказал АН «Между строк» Владимир Радаев.

Председатель СНТ-4 Иван Сухих рассказал АН «Между строк», какой он видит ситуацию со своей стороны.

«Есть якобы инициативная группа садоводов, которые считают, что их права в той или иной форме нарушены. В неё, помимо добросовестных садоводов, входят и те, кто уже прошёл через судебные разбирательства. Мы судились с должниками. Видимо, есть граждане, которые обозлены тем, что по решению суда с них были взысканы долги по членским взносам и электроэнергии. Они устраивают кампании в чатах, рассказывают всякие небылицы о том, что у председателя и у юриста “всё везде куплено”: якобы органы куплены и всё на свете куплено. Всё это расписывают в чатах своих внутрисадовских, так сказать. Также есть садоводы, у которых мы ставим дублирующие счётчики. В ходе сбора статистической информации выясняется, что у некоторых участников этой так называемой инициативной группы показатели потребления электроэнергии ранее существенно отличались от фактических. Я никого не обвиняю — доказательств нет, и назвать человека вором нельзя. Однако статистика показывает, что если на протяжении длительного времени потребление было минимальным, то после установки дополнительного счётчика на опоре оно увеличивается кратно. Складывается впечатление, что либо человек занижал показания, либо он просто, по-простому, воровал. Мы оплачиваем электроэнергию, ежемесячно за весь сад по общему счётчику. Представляете, сколько таких вот может выявиться недочётов», — рассказал АН «Между строк» Иван Сухих.

По его словам, для проведения выборов нужен кворум, который считается от числа членов кооператива. Многие садоводы формально вступают в кооператив, но не участвуют в собраниях и голосованиях. В 2025 году, например, не состоялось три собрания из-за отсутствия кворума. Он добавил, что если бы кворум собирался, сторонники смены председателя, возможно, смогли бы реализовать свои планы. На конец февраля запланировано новое собрание по вопросу о выборе председателя, правления и ревизионной комиссии.

«Мы предоставляем документы ревизионной комиссии. Если кому-то из членов комиссии что-то не нравится в этих документах, они высказывают своё мнение. Если они с чем-то не согласны, они могут жаловаться в соответствующие органы. Сейчас мы снова готовим документы для проверки полиции — это уже третий или четвёртый дополнительный пакет документов, подготовленный по их запросу. Они смотрят, и, по-моему, прокуратура обязана проверить все акты нижестоящих органов. Они это делают, нарушений не находят и закрывают дело. Однако инициативная группа садоводов снова начинает куда-то жаловаться, и дело условно вновь открывают. С нас требуют дополнительные документы, и так по кругу. В ходе этих проверок и предоставления документов не выявляется факт каких-либо хищений, злоупотреблений и прочего. Мы также прошли депутатские проверки: Владимир Радаев обращался в прокуратуру, которая нас проверила. В отношении нас просто идёт, можно сказать, травля. Они написывают во все инстанции, я за последнее время побывал несколько раз у участкового, в прокуратуре, ОБЭП и в прочих органах. Складывается впечатление, что некоторые садоводы нацелены не на решение общих проблем, а преследуют свои личные интересы — возможно, убрать председателей правления, чтобы была возможность, может быть, пользоваться услугами сада бесплатно. Либо есть какие-то иные цели, может быть, и самим занять какое-то место, хотя оно, как говорится, всегда вакантно. Пожалуйста, участвуйте в выборах и побеждайте, как говорится», — пояснил АН «Между строк» Иван Сухих.

В настоящее время инициативная группа собственников земельных участков обратилась с заявлением к врио начальнику МУ МВД «Нижнетагильское» полковнику полиции Дмитрию Абраменко и к председателю СК России Александру Бастрыкину.