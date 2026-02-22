История уральского рока. Часть 8

В начале 1981 года в комитете комсомола Свердловского архитектурного института зародилась идея провести городской рок-фестиваль. Инициаторами были директор студенческого клуба САИ (ныне УрГАХУ) Геннадий Баранов, фотограф Олег Ракович и главный редактор институтской газеты «Архитектор» Александр Коротич. Студентов поддержал секретарь комитета комсомола САИ Александр Долгов. «Я не люблю рок-музыку, я люблю диско, но я вас прикрою», — пообещал он и обещание выполнил.

Идейные вдохновители фестиваля: Олег Ракович (слева), Геннадий Баранов (справа),

в центре Александр Коротич (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

Подготовка к событию проходила без лишней огласки: старших товарищей из горкома комсомола в известность не ставили, организационные вопросы решали почти в условиях конспирации. Провести мероприятие запланировали в начале лета, когда большинство преподавателей будут заняты на приёме экзаменов и работой с абитуриентами, а в райкомах и горкомах начнётся пора отпусков. С местом проведения фестиваля определились быстро: директор Дворца культуры «Автомобилист» Леонид Федорович Быков благоволил студенческой братии и всегда привечал в стенах своего учреждения молодёжь. Не возражал он и на этот раз. В заявке мероприятие назвали «смотром-конкурсом коллективов студенческой самодеятельности». В распоряжение устроителей фестиваля отдавали зрительный зал на 430 мест, фойе, вестибюль и большой танцевальный зал с эстрадой. Леонид Быков отпечатал входные билеты, на которых было указано, что мероприятие называется «Рок-фестиваль на приз САИ». Была продумана и «система народного голосования»: победителя должны были выбрать зрители, которые могли проголосовать за того или иного исполнителя отрывными купонами с билетов.

Входной билет на рок-фестиваль (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

Рок-фестиваль состоялся 6 июня 1981 года. Зал был переполнен. Билетов в кассе всем желающим не хватило, и тогда директор ДК распорядился запустить оставшихся без билетов бесплатно. В программе фестиваля выступили семь коллективов: «Р-клуб», «Трек», «Перекресток», «Урфин Джюс», «Змей Горыныч бэнд», «Затянувшееся ожидание» и «Битс». Победителем неожиданно стала группа «Р-клуб» из Верхней Пышмы в составе: Игорь Белкин (гитара, вокал), Виктор Резников (клавишные, вокал), Олег Моисеев (бас-гитара), Сергей Полухин (ударные) и Сергей Долгополов (гитара). По итогам зрительского голосования группа набрала 71 голос. На втором месте оказалась группа «Трек» с 55 голосами, на третьем — «Перекресток», за который проголосовали 52 человека. «Урфин Джюс» в итоге набрал 44 голоса, «Змей Горыныч бэнд» — 37, «Затянувшееся ожидание» — 25. Группа «Битс» получила один-единственный голос.

Событие, которое многие журналисты сейчас называют «рождением свердловского рока», не получило никакой прессы. Городским газетам и радио было строго настрого запрещено упоминать о прошедшем фестивале. Зато большая восторженная статья появилась в студенческой газете САИ. Её авторами были третьекурсник Слава Бутусов и его друг Дима Умецкий, грезивший в то время карьерой рок-музыканта. Во время интервью с участниками фестиваля Бутусов признался, что сам пишет песни, видимо ожидая, что кто-нибудь из «звёзд» пригласит его на прослушивание или хотя бы попросит посмотреть тетрадь с текстами песен. Но, увы...

Группа «Урфин Джюс». Выступление на рок-фестивале на приз САИ

(фото Олега Раковича, 1981 г. / фрагмент ориг. изображения)

Открытием фестиваля стала Настя Полева. И конечно же сенсацией стали сами победители, на фоне которых признанные лидеры свердловского рок-движения — группы «Трек» и «Урфин Джюс» — выглядели, как написал в своей статье Бутусов, «не свежо».

Впоследствии лидеры «Р-клуба» и «Урфин Джюса» — Белкин и Пантыкин — подружились, и обе группы дали несколько совместных концертов в Свердловске и Верхней Пышме. Результатом этой коллаборации стали кадровые изменения в составах обоих коллективов. «Урфин Джюс» потерял ударника Александра Плясунова и вокалиста Юрия Богатикова. Плясунова уволили за непомерное увлечение спиртными напитками, а Богатиков ушёл из группы в связи с отъездом в Москву, где он надеялся «откосить» от призыва на срочную службу. Замену Пантыкин нашёл быстро, предложив музыкантам «Р-клуба» войти в состав «урфинов»: Белкину — на гитару, а Резникову — за пульт звукорежиссёра. Нового барабанщика тоже нашли в Верхней Пышме. Им стал Владимир Назимов. Против категорически выступил басист «Р-клуба» Олег Моисеев, который обвинил Пантыкина в том, что тот разваливает чужие группы. Его поддержал гитарист Сергей Долгополов. Музыканты двух групп поссорились, потом помирились. В общем, всё, как положено в рок-тусовке.

Группа «Р-клуб» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-8.userapi.com/impf/c630329/v630329120/10d13/JVPw5HQDf_o.jpg?size=807x538&quality=96&sign=7eda393f0b3e827209205a03870bd388&c_uniq_tag=onlYdbjTDOmnmXpvjepo_DbB0xncSgyUGKG4IWtXUmM&type=album)

Примечательно, что каких-либо серьёзных негативных последствий для организаторов «этого безобразия» не случилось. Хотя уже 7 июня по итогам мероприятия в обкоме ВЛКСМ состоялось срочное заседание бюро, на котором почти час «песочили» Александра Долгова за «потерю бдительности и слабое идеологическое воспитание учащейся молодёжи». Не пострадал даже партийный директор ДК «Автомобилист» Леонид Быков. Более того, спустя два месяца ему позволили организовать во дворце киноклуб, на заседаниях которого демонстрировались некассовые, а порой и «не рекомендованные» к показу в СССР фильмы. В частности, на сеансах киноклуба можно было увидеть «полочные» картины Андрея Тарковского, мультики компании Disney, ряд советских и зарубежных фильмов, которые цензура не пускала в широкий кинопрокат.

Самое неприятное случилось вечером 9 июня, когда участников фестиваля пригласили на общее собрание в клуб САИ. Прийти на собрание смогли 15 человек. 16-м присутствующим был член бюро обкома комсомола Киселёв. После того, как приглашённые обменялись мнениями об итогах фестиваля, обкомовец взял слово и от имени жюри фестиваля поздравил Александра Пантыкина с победой группы «Урфин Джюс». Выяснилось, что «народное голосование» было лишь элементом шоу, а выступления участников оценивало «компетентное жюри». Недоумение присутствующих быстро переросло в разборки, в результате которых Пантыкина обвинили в измене рок-движению. Музыканты основательно перессорились между собой, и лидер «урфинов» с видом непонятого гения покинул собрание. Был ли этот инцидент частью разработки КГБ, до сих пор достоверно не известно. Но многие участники тех событий, повзрослев, склонялись к такому мнению. Во всяком случае, жизнь свердловской рок-тусовки замерла на год, а то и больше...

Весной 1982 года по Свердловску кто-то пустил слух, что решение о создании в городе рок-клуба уже принято в кулуарах городских и областных властей. Назывались даже места, где он получит официальную прописку: либо в Доме культуры электромеханического завода «Урал» (в миру — «Три тройки»), либо в «Зародыше», как часто именовали здание детского сада во дворе «Городка юстиции». В последний вариант никому не хотелось верить. В здании «Городка юстиции» на улице Малышева, 2, находился городской суд, а в примыкающем к нему доме — служебные квартиры работников суда и прокуратуры. «Эти люди не дадут играть», — говорили музыканты, обсуждая слухи. Не внушала особого оптимизма и непосредственная близость «двойки» — следственного изолятора № 2. Тем временем слухи обрастали подробностями, порой просто невероятными. Поговаривали, что о создании рок-клуба объявят ближе к Новому году, так сказать, чтобы сделать подарок для молодёжи Свердловска. Но 10 ноября умер Брежнев, а когда через несколько дней страна узнала имя нового генсека, надежды на скорое создание рок-клуба рухнули, как карточный домик.

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

