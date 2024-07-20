Проспект Ленина. Техникум с трёхвековой историей, часть 1 

Знаковым объектом на проспекте Ленина является Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е. А. и М. Е Черепановых. 6 декабря это старейшее учебное заведение Нижнего Тагила будет отмечает свой очередной день рождения. В этот день все городские средства массовой информации будут освещать событие. В статьях и телевизионных репортажах горожанам обязательно расскажут об основных вехах истории колледжа, напомнят, сколько специалистов выпустил он всего, и, конечно же, упомянут, что в этом году учебному заведению исполняется 315 лет.

(фото В. Юдина / фрагмент ориг. изображения)

(https://photo.foto-planeta.com/view/3/9/0/7/nizhniy-tagil-390702.jpg)

У многих столь почтенный возраст горно-металлургического колледжа может вызвать вполне законный вопрос: «Как же так? Городу 301 год, а колледжу будет 315?!».

Подробный ответ на этот вопрос дадут в музее колледжа. «В 1709 году, в Невьянске, было открыто первое на Урале светское учебное заведение — цифирная школа. Ещё в 1702 году Пётр I, передавая во владение Никите Демидову казённый завод в Невьянске, предписал в числе прочего, чтоб “деткам школы были б построены и работников добрых и смышлёных к тому делу у домен, и у руд, и у угольного сжения учить”. Цифирная (то есть арифметическая) школа в Невьянске стала одним из первых учебных заведений в стране, где разрешалось учиться детям крепостных работных людей. Её образовательный уровень был по тому времени весьма высок: ученики изучали не только грамматику, арифметику, чистописание и Закон Божий, но и начальную словесность, историю, географию, черчение и статистику. В 1740 году часть классов невьянской цифирной школы были переведены в Нижний Тагил — столицу демидовских владений на Урале, а в 1758 году школа переехала туда полностью. В 1806 году на основе этой школы было образовано Выйское заводское училище, которое затем переименовали в Нижнетагильское реальное училище, а затем в Горнозаводское. При советской власти это училище было преобразовано в техникум. Ныне это Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых».

Когда в 2009 году, в городе отмечали 300-летие тагильского народного образования, некоторые научные сотрудники Нижнетагильского музея-заповедника объясняли «разницу в возрасте» колледжа и города тем, что в 1709 году Никита Демидов, руководствуясь указом царя Петра I «О цифирных школах», открыл таковую в Невьянске, а позднее она переехала на Нижнетагильский завод. Тогда эта версия была безоговорочно принята в качестве официальной.

Но не все были согласны с этой версией. В их числе была и известный краевед, доктор исторических наук Татьяна Константиновна Гуськова. Попробуем разобраться.

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://историятагила.рф/images3/492.jpg)

Гуськова утверждала, что Никита Демидович Антюфеев (Демидов) в 1709 году не мог принять к исполнению указ Петра Алексеевича «О цифирных школах» просто потому, что этот указ вышел только в конце 1714 года, а реализовываться на практике начал с весны 1715-го, а в 1720 году и вовсе был отменён. История возникновения так называемых «цифирных школ» в России берёт начало в 1701 году, когда царь Пётр Алексеевич подписал указ «Об образовании школ математических и навигацких наук», которые более знакомы нам, как «навигаторские школы». Начальные классы таких школ, где учеников обучали азам грамоты и счёта, именовались «цифирным». Сразу заметим, что Никита Демидович не мог открыть при Невьянском заводе «навигатскую» школу, так как, согласно положению, в них набирались исключительно дети дворян, дьяков и подьячих, а никак не крепостных и приписных крестьян. По сути, такие школы были своего рода военными училищами, где, прежде чем обучать военному делу, слушателей учили элементарной грамоте. Так, одной из самых известных «навигатских» школ начала XVIII века была школа в Воронеже, созданная весной 1703-го. Её созданием и устройством руководил известный русский адмирал Фёдор Матвеевич Апраксин. Вскоре царю стало ясно, что начальное образование необходимо вводить не только на флоте и в армии, но и повсеместно на гражданской службе.

Первоначально указ 1714 года «О цифирных школах» гласил: «В помощь духовным школам при архиерейских домах и знатнейших монастырях завести цифирные школы, где дети обучались бы арифметике и началам геометрии». В «цифирные школы» предписано было набирать «детей духовенства, солдатских, драгунских, казачьих и пушкарских детей, приказных и посадских, да дворян и детей боярских» в возрасте от 10 до 15 лет. Для детей духовенства обучение в таких школах было обязательно, а тем из них, кто не желал учиться, грозила военная служба. Детям дворян и бояр, не получившим начального образования, другим указом предлагалось не давать разрешения на вступление в брак. На практике создание «цифирных школ» началось в марте 1715 года, когда Пётр приказал послать по два выпускника петербургской «Школы математических и навигацких наук» по губерниям. Кроме математики и геометрии, им было предписано обучать детей географии. Через год, в 1716-м, в России было открыто 12 таких школ в разных городах России, а через три года их число увеличилось до трёх десятков. В 1719 году в «цифирные школы» стали принимать детей из семей «всякого чина», то есть, они стали доступны людям из любого сословия. Поэтому, с точки зрения Гусковой, зарождение народного образования на Среднем Урале в связке с петровским указом о создании «цифирных школ» не соответствует действительности. Хотя она не учитывает, что согласно распространённой версии появления в 1709 году школы в Невьянске, Пётр, отправляя на Урал Никиту Демидовича, снабдил его письмом за своей личной подписью, в котором предписывал «скорейшее заведение на заводах школ, где бы деток учили счёту и письму, и в этом деле есть тебе моя полная поддержка». И при таком раскладе не имеет смысла привязывать появление школы к петровскому указу. Впрочем, в достоверности того, что такой наказ действительно был, тоже есть определённые сомнения.

Во время поездки на уральские заводы в 1702 году думный дьяк Виниус передал Никите Демидову составленные им же «указные статьи», где перечислил свои пожелания по организации заводов. Вот в этих «указных статьях» имеется упоминание о необходимости подготовки местных квалифицированных кадров. Дело в том, что в самом начале освоения казной Урала, заводы здесь строились и запускались приезжими специалистами, из которых мало кто оставался на Урале насовсем. Выход был один: готовить специалистов из местных жителей. Но, прежде чем начать обучение премудростям плотинного или доменного дела, людей надо было научить элементарным чтению, письму и счёту. Пожалуй, эта версия появления школы на Невьянском заводе выглядит более убедительной: Никита Демидович мог открыть школу в частном порядке. Мог бы, но... В 1705 году Никита Демидович, тогда ещё Антюфеев, становится «камисаром» — государевым служащим, осуществляющим надзор за работой заводов на Урале. А по законодательству тех времён людям, находящимся на казённой службе, запрещалось иметь в собственности заводы, торговые дома и доходные заведения, а также крепостных, и участвовать в контролируемых предприятиях личным капиталом. Никите пришлось даже свои тульские кузницы частью переписать на родственников, а частью сдать под залог в казну. Следовательно, частная школа в Невьянске не могла появиться до тех пор, пока Никита Демидович оставался в должности «камисара». Да, и первое упоминание о закупке учебников и пособий для Невьянской школы датируется 1720 годом. В перечне книг, закупленных для этого учебного заведения, значится несколько экземпляров азбуки, букваря, и арифметики Леонтия Магницкого, а также «псалтырь, карты разныя и иные изображения Земли». Была ли невьянская школа просто школой, где учили читать, писать и считать, или там ещё преподавались какие-то специальные предметы, доподлинно неизвестно.

Согласно официальной версии, Невьянская школа в 1758 году была переведена на Нижнетагильский завод, где за 50 лет превратилась в Выйское высшее заводское училище, затем в Реальное училище и так далее. Однако, существуют по крайней мере два документа, в которых говорится о Невьянской заводской школе и после этой даты. Один из них датируется 1759 годом и представляет собой доклад главного управляющего Невьянским заводом Никифора Клеопина о состоянии заводского хозяйства. Второй раз заводская школа упоминается в письме Саввы Яковлева, купившего у Прокофия Демидова Невьянский завод в 1769 году, своему сыну Петру. В обоих документах о заводской школе говорится, как о действующей. Скорее всего, речь надо вести не о полном переводе невьянской школы в Нижний Тагил, а об открытии на Нижнетагильских заводах филиала этой школы. И произошло это, видимо, между 1746 и 1758 годами, в то время, когда братья Акинфиевичи «ведали» отцовскими заводами коллегиально. Как известно, Прокофий и Григорий Демидовы во всём помогали младшему брату Никите, в том числе и в создании при тагильских заводах школ. Что касается 1758 года, было бы правильнее считать эту дату началом развития профильного образования в Нижнем Тагиле. Именно в тот год Никита Акинфиевич начал покупать в Москве и Петербурге книги, учебники и карты, и отправлять их «с первой же оказией» на завод в Нижнем Тагиле.

(фото неизв. автора, 1912 г. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

Рассказы относительно появления на Урале по указу (наказу) Петра I «цифирной школы» в 1709 году появлялись в прессе и ранее, в 1908 и 1909 годах. Тогда, на основании исторического исследования инспектора Нижнетагильского горнозаводского училища Н. И. Кларка, в котором он рассказывал историю появления училища «от указа Петра Великого», в ряде изданий Пермской губернии, появились заметки о старейшем на Урале учебном заведении. Известно, что и заводская школа в Нижнетагильском посёлке, и Выйское училище, и Горнозаводское училище всё время своего существования содержались на средства Демидовых. Но в 1887 году «господа заводовладельцы» передали училище на баланс земства, и перестали выделять деньги в его содержание и развитие. Это вскоре сказалось на финансовом состоянии училища. Уже к 1908 году оно было на грани закрытия из-за острой нехватки средств. Тогда то и появилось «исследование» инспектора Кларка. Оно быстро разошлось по редакциям губернских газет, и, в качестве справки, было послано министру народного просвещения. Тот принял справку к сведению и инициировал реорганизацию учебного заведения, после чего у училище появились попечители из числа состоятельных мещан и богатых купцов.

Нижнетагильский горно-металлургический техникум (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/tehnikum//132-4-dekabrja-1959-goda-gornomu-tehnikumu-prisvoeno-imja-Cherepanovyh..jpg)



(продолжение следует)









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