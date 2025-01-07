История моста имени Красной Армии

В начале 1930-х годов Нижний Тагил столкнулся с серьёзной транспортной проблемой. Фактически единственный мост через реку Тагил — Маральский пришёл в полную негодность. Он обветшал настолько, что немногочисленные грузовики были вынуждены добираться до района Выи в объезд через улицы Тагильскую и Тагильский Криуль. Положение было непростым: склады госрезерва, хлебозавод и молочный завод находились на Вые, и доставлять продукты в центр города с каждым днём становилось всё труднее.

Некоторое время удавалось решать проблему доставки гужевым транспортом. Но после того, как часть лошадей была передана на строительство Ново-Тагильского металлургического завода, на гужевые перевозки стало мало надежды. Доставка продуктов в магазины центрального района стала осуществляться с большими задержками, что приводило к недовольству населения. Нужно было строить второй мост через реку Тагил.

Городские власти обратились в свердловский трест «Мостострой». Но трест оказался загружен заказами на несколько лет вперёд. Кроме того, смета, выставленная мостостроителями, оказалась неподъёмной для городского бюджета. Тогда депутаты приняли решение возвести новый мост силами горкоммунотдела. Этот вариант тоже имел свои минусы: в городе не хватало техники, людей, были проблемы с материалами. Тем не менее новый мост решили строить своими силами. Место для моста было выбрано не случайно: ещё в XIX веке на этом участке реки находился брод, по которому жители левобережья гоняли скот на пастбища правого берега.

Осенью 1934 года проект был утверждён. Начались поиски необходимых материалов. 9 января 1935 года строительство моста началось. За 11 дней были забиты 96 свай, на которых в течение пяти дней и был возведён мост. Кроме работников городского коммунотдела, на возведении моста трудились и откомандированные рабочие Роспотребсоюза, «Союзполдовощ», Нижнетагильского холодильника, ВМЗ, учащиеся школ и ФЗУ. Но основной рабочей силой стали солдаты сапёрного взвода Нижнетагильского гарнизона. Открыть движение по мосту решили к VII съезду Советов, который должен был начаться 25 января. Новый мост был рассчитан под нагрузку 2-го класса, то есть мог пропускать через себя пешеходов, гужевой и автомобильный транспорт. Длина моста составляла 80 метров, а ширина — 12 метров. Под проезжую часть было выделено девять метров полотна, для пешеходных тротуаров — по полтора метра с каждой стороны.

Заметка в газете «Тагильский рабочий» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://historyntagil.ru/history/images_labirint/2016_499.jpg)

25 января мост был торжественно открыт. Перед открытием по мосту проехал трактор «Сталинец» и самосвал, гружённый песком, после чего состоялся короткий митинг, и движение по мосту было открыто. Официально мосту было присвоено название «имени Красной Армии», однако среди тагильчан за ним закрепилось более удобное название — «Новый». Он прослужил без капремонта более 45 лет, пережив несколько сильных паводков и наводнение в 1964 году. Даже после того как по нему было закрыто движение автотранспорта, мост ещё несколько лет служил в качестве пешеходного.

Мост Красной Армии, он же Новый (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://historyntagil.ru/history/images_labirint/2016_498.jpg)

В 90-х «новый» мост был разобран, а на его месте был построен пешеходный мост. А в 2016 году был построен и мост для автотранспорта.