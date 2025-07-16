Денис Паслер посетил НИИМаш и НСМЗ в Нижней Салде (ВИДЕО)

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер совершил рабочую поездку в Нижнюю Салду и посетил «Научно-исследовательский институт машиностроения» (НИИМаш), который является одним из ведущих предприятий российской ракетно-космической отрасли в области создания и изготовления ракетных двигателей малой тяги для управления полётом космических аппаратов различного назначения.

«В Нижней Салде заехал на площадку строящегося нового корпуса “Научно-исследовательского института машиностроения” — одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России. Строительство ведётся в рамках инвестиционного проекта по техническому перевооружению производства двигателей и систем хранения топлива», — написал Денис Паслер в своём Telegram-канале.

Двигатели, выпускаемые НИИмаш, используются для стабилизации, коррекции и причаливания космических аппаратов, в том числе Международной космической станции. Всего предприятие выпустило 16 тысяч ракетных двигателей, которые обеспечили полёт более 1,2 тысячи космических аппаратов.

«Модернизация института необходима для решения задач, поставленных государством», — отметил глава региона.

Также в ходе поездки в Нижнюю Салду Денис Паслер посетил Нижнесалдинский металлургический завод (НСМЗ), которому в этом году исполняется 265 лет, и принял участие в запуске нагревательной печи в прокатном цехе, которая позволит выпускать до 25 тонн металла в час.