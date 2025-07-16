В селе под Нижним Тагилом пьяный подросток на мотоцикле сбил ребёнка на электросамокате и скрылся с места ДТП

Накануне, 15 июля, около 20:40 в селе Лая под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних, в результате которого пострадал ребёнок.

Как сообщили в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, 16-летний водитель мотоцикла, двигаясь по дороге, допустил столкновение с 9-летним ребёнком, который решил пересечь проезжую часть на электросамокате Yamato. В результате аварии последний получил травмы различной степени тяжести и был доставлен бригадой скорой помощи в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила.

Сам подросток управлял мотоциклом без шлема и защитной экипировки. Он пояснил инспекторам, что транспортное средство взял покататься у малознакомого друга. Личность собственника мотоцикла в настоящее время устанавливается. Кроме того, у молодого человека обнаружили 0,193 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что соответствует лёгкой степени опьянения.

В отношении несовершеннолетнего водителя сотрудниками Госавтоинспекции были составлены протоколы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортом в состоянии опьянения без водительских прав), ст. 12.6 КоАП РФ (управление мотоциклом без мотошлема), ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП), ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление незарегистрированным транспортным средством), а также по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие страхового полиса).

Отец ребёнка сообщил, что не был осведомлён об ограничениях по мощности и возрасту для самоката, мощность которого составляет 350 Вт. В отношении отца также был составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством несовершеннолетнему, не имеющему водительского удостоверения).

По факту ДТП назначена проверка, материалы направлены в подразделение по делам несовершеннолетних, где будет рассматриваться вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей).



Госавтоинспекция напоминает, что управление любыми транспортными средствами, включая мопеды, питбайки и электросамокаты мощностью свыше 250 Вт, без соответствующего водительского удостоверения запрещено.