Тагильский холодильник и НТПОПБОН

У многих тагильчан название «Нижнетагильский холодильник» ассоциируется в первую очередь с мороженым. Но это верно лишь отчасти. Основным видом деятельности этого предприятия долгое время было длительное хранение мяса, рыбы, жиров и молочной продукции, поступавшей в наш город для дальнейшей реализации населению через государственную торговую сеть.

Впервые вопрос о необходимости в Нижнем Тагиле холодильника был поднят в августе 1930 года на заседании горисполкома. В постановлении, принятом на заседании, говорилось, что для планомерного снабжения продуктами городу крайне необходим холодильник, который должен быть построен в течение года. Для реализации этих планов было заключено соглашение между Нижнетагильским горсоветом и правлением Всесоюзного гособъединения «Хладоцентр», но по ряду причин сроки строительства были перенесены на год, а затем в связи со сменой подрядчика — ещё на два года.

Наконец, 21 января 1935 года Нижнетагильский холодильник начал работу, в его морозильные камеры были заложены на хранение почти 2000 тонн мяса. Директором предприятия был назначен Денис Ефимович Михайлов. В течение последующих трёх лет производились подбор и обучение кадров, закупки оборудования, налаживание связей с поставщиками продукции. К 1938 году на Нижнетагильском холодильнике работали термический цех, цех мороженого, компрессорный цех и холодный склад, а также вспомогательные службы: лаборатория, гараж, конный двор, насосная, столовая и прачечная. Предприятие имело собственную торговую сеть в виде наружных киосков и отделов в магазинах. Штат основного производства насчитывал 64 сотрудника, ещё 44 человека работали в управлении и на вспомогательных участках. В штат предприятия не входили продавцы торговых точек — киосков и отделов, их предоставляли магазины города. В весенне-летний период, когда спрос на мороженое резко возрастал, холодильник набирал дополнительных рабочих на временной основе: фасовка мороженого тогда производилась вручную, и штатные работники не справлялись с заявками торговых точек. Так как производственные мощности Нижнетагильского холодильника не были загружены даже наполовину, на его площадях было налажено производство полуфабрикатов из мяса и рыбы, а также выпуск и розлив морсов, киселей, сиропов и газированной воды.

За годы Великой Отечественной войны Нижнетагильский холодильник освоил выпуск новых видов продукции. Появились новые сорта мороженого: солодовое, фруктовое, овощное, суфле, для домовых кухонь началось производство отварных замороженных овощей (свёкла, картофель, морковь), было налажено производство сухого омлета на основе поставляемых по ленд-лизу яичного порошка и сухого молока. У предприятия появились свои огород и подсобное хозяйство по выращиванию и откорму свиней, а конный двор разросся и стал цехом гужевого транспорта в связи с тем, что почти все машины были переданы в армию.

В послевоенные годы Нижнетагильский холодильник продолжил развитие, открывая новые цехи и участки. Холодильник начал производить витаминную пасту, вафли и вафельные стаканчики для мороженого. Был реконструирован и расширен холодный склад и технологический цех, а число работающих на предприятии ежегодно росло и к 1955 году составляло более 350 человек. Для работников холодильника была открыта мастерская по ремонту обуви и одежды и стол заказов.

В январе 1984 года холодильник был переименован в Нижнетагильский хладокомбинат, а в 1986 году на территории предприятия был открыт цех здоровья с сауной и бассейном, пущен в строй реконструированный и обновлённый цех мороженого, который начал выпускать 14 сортов холодного лакомства, в том числе популярные у тагильчан «Томатное», «Морозко», «Метелица». В начале 1990-х годов, в связи с переходом в «рынок», на хладокомбинате были организованы отдел снабжения, коммерческий отдел, электроремонтный и ремонтно-механические участки. В 1992-м на территории предприятия заработали кафе-мороженое «Пингвин» и продуктовый магазин. Год спустя Нижнетагильский хладокомбинат был акционирован, начались бесконечные разделения и слияния служб и отделов, реорганизации цехов с целью повышения рентабельности производства. В 2002 году предприятие стало открытым акционерным обществом, а в 2007-м было признано банкротом. На территории хладокомбината появилось ОАО «Нижнетагильский холодильник». Согласно официальной информации, предприятие производит и продаёт 35 видов мороженого.

Нижнетагильский холодильник (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-39.userapi.com/impg/8odHdaZtS9Eqd6mQsNBlIey8-LcwI-SBnXOGFQ/r0xev0GRvmg.jpg)

Другим предприятием, услугами которого пользовались, наверное, все тагильчане и которое тоже прекратило свою деятельность в условиях свободного рынка 90-х и новых экономических реалий, было Нижнетагильское производственное объединение предприятий бытового обслуживания населения (НТПОПБОН).

Здесь надо отметить, что до 1960 года бытовое обслуживание населения города осуществляли артели и артельные союзы и объединения. Первые артели появились в нашем городе в 20-х годах ХХ столетия. Примерно 10 лет ушло на то, чтобы предприниматели пережили эпоху НЭПа и убедились в том, что выжить на рынке оказания бытовых услуг населению можно только путём объединения и вхождения в государственную структуру, поддерживающую артели и индивидуальных предпринимателей. В Свердловской области такой структурой был областной промысловый союз, объединявший артели бытового обслуживания, промысловые и старательские артели Свердловской области, а также отдельных граждан, занимавшихся сбором лекарственных растений, лесных ягод, грибов и орехов и бортничеством. К концу 1939 года большинство артелей в Нижнем Тагиле объединились в Нижнетагильскую производственную артель «Топфо» (Тагильское объединение парикмахеров и фотографов), которая включала городских парикмахеров, фотографов, сапожников, часовых мастеров, ремонтников и строителей. 20 декабря 1939 года «Топфо» было зарегистрировано в системе Свердловского областного бытового промыслового союза. В соответствии с уставом артель занималась развитием парикмахерских, фотоателье, оказывала услуги тагильчанам по ремонту квартир и возведению надворных построек, бань и овощных ям. В состав артели входили 14 ремонтно-строительных бригад, 27 парикмахерских, 11 фотоателье и один цех по выпуску стройматериалов.

В первые послевоенные годы в структуре «Топфо» появились мастерская по ремонту мебели, две точильные мастерские и химчистка. В феврале 1955 года «Топфо» слилось с артелью инвалидов «Новый путь», которая работала в Нижнем Тагиле с 1931 года. В состав артели «Новый путь» входили 9 фотоателье, портретный цех, 8 часовых мастерских, 4 парикмахерских и 3 торговые точки на рынках города. С 1954 года артель стала производить ремонт швейных машин, протезов, радиоприёмников и музыкальных инструментов. После объединения этих двух артелей в городе появились 16 фотоателье, фотолаборатория, фотопортретный и фотоплакатный цехи, химчистка, 30 парикмахерских, ремонтно-строительная группа, две мастерских по ремонту мебели, мастерские по ремонту швейных машин, музыкальных инструментов, радиоприёмников. Объединение стало называться «Новый путь», проработало 5 лет и было реорганизовано в Нижнетагильскую фабрику бытового обслуживания. В 1961 году в структуре организации появляются автомастерская, два цеха химчистки и окраски, открываются филиал на Руднике им. III Интернационала и бытовой комбинат «Север» в центральной части города. В 1968 году фабрика открывает свои филиалы в населённых пунктах Пригородного района и городов северной части Свердловской области. А в декабре 1973-го реорганизуется в Нижнетагильское производственное объединение предприятий бытового обслуживания населения. В состав данного объединения вошли фабрики индивидуального пошива и ремонта одежды «Луч», телеателье по ремонту радиотелевизионной аппаратуры, производственное объединение чистки и крашения одежды. 13 июля 1976 года было создано Нижнетагильское областное производственное объединение по ремонту сложнобытовой техники (ПО «Тагилрембыттехника»), для которого было построено здание на пересечении улиц Октябрьской Революции и Циолковского.

Здание «Тагилрембыттехники» (фото А. Пичугина / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//Bytovoj-kombinat-1987-god-Foto-Andrej-Pichugin.-kopija.jpg)

Годом ранее в центре города было построено большое здание городского дома быта «Эра», куда были переведены ряд мастерских из Ленинского района Нижнего Тагила: химчистка, фотоцех, участок изготовления фото на эмали, цех по чистке ковров. Также в здании открыли салон-парикмахерскую, цех ремонта часов.В период с 1975 по 1985 год были открыты филиалы и приёмные участки в городах Верхняя Салда, Карпинск, Красноуральск, Качканар, Кировград, Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, Новая Ляля, Североуральск, Серов. В 1980 году в состав объединения вошли цех кинофоторабот и подразделение «Тагилпрокатразнобыт», которое оказывало населению услуги проката посуды, мебели, музыкальных инструментов, лодок и байдарок, велосипедов, туристического снаряжения, а также предоставляло услуги по записи звука.

Дом быта «Эра» (фото Е. Шалгина / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/evgenij-shalgin//JeRA-nachalo-1970-h-godov..jpg)

В таком виде объединение просуществовало до февраля 1987 года, после чего было переведено на полный хозрасчёт и самоокупаемость. Далее начались структурные преобразования, которые за два года привели к тому, что объединение было разбито на отдельные подразделения, а после того, как эта затянувшаяся реорганизация не принесла ожидаемых результатов по увеличению выручки, Нижнетагильское городское производственное объединение бытового обслуживания населения было ликвидировано постановлением главы города Нижний Тагил от 2 апреля 1992 года. Через четыре года эта же участь постигла и ПО «Тагилрембыттехника». И почти сразу же здания дома быта «Эра» и «Тагилрембыттехника» были проданы бизнесменам из Екатеринбурга. А бытовое обслуживание населения было отдано на откуп частным предпринимателям.

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»



При подготовке материала использованы источники: МКУ «Муниципальный архив социально-правовых документов города Нижний Тагил», Ф. 241, 70, 670, 198, 24; газета «Тагильский рабочий» № 19 от 22.01.1935, а также литература и архивные материалы, перечисленные в библиографическом указателе «История Урала» (сост. Н. П. Милинькова и О. А. Мельчакова), СПб, 2000 г.

Отдельная благодарность интернет-ресурсу: http://tagil-press.ru.