Докатался. В Нижнем Тагиле подросток попал в реанимацию после падения с электросамоката

Падение с электросамоката стало причиной ДТП, в результате которого травмировался старшеклассник. Дорожный инцидент произошел вечером 20 августа на одной из центральных улиц города.

По предварительным данным, 15-летний подросток, управляя кикшеринговым электросамокатом, двигаясь по тротуару на улице Вязовской у дома № 9, не справился с управлением и упал.

В результате ДТП парень получил серьёзные травмы головы и с места происшествия был госпитализирован в Детскую городскую больницу. Полицейские установили, что несовершеннолетний управлял электросамокатом без средств пассивной защиты и взял устройство напрокат с помощью мобильного приложения.

Полицейские намерены провести рабочую встречу с представителями кикшеринговых фирм, на которой обсудят недопустимость аренды электросамокатов несовершеннолетними.

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления кикшеринговыми электросамокатами несовершеннолетними.