Докатался. В Нижнем Тагиле подросток попал в реанимацию после падения с электросамоката

Падение с электросамоката стало причиной ДТП, в результате которого травмировался старшеклассник. Дорожный инцидент произошел вечером 20 августа на одной из центральных улиц города.
По предварительным данным, 15-летний подросток, управляя кикшеринговым электросамокатом, двигаясь по тротуару на улице Вязовской у дома № 9, не справился с управлением и упал.
В результате ДТП парень получил серьёзные травмы головы и с места происшествия был госпитализирован в Детскую городскую больницу. Полицейские установили, что несовершеннолетний управлял электросамокатом без средств пассивной защиты и взял устройство напрокат с помощью мобильного приложения.
Полицейские намерены провести рабочую встречу с представителями кикшеринговых фирм, на которой обсудят недопустимость аренды электросамокатов несовершеннолетними.
Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления кикшеринговыми электросамокатами несовершеннолетними.