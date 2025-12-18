Миллениалы подняли рынок средств от похмелья. За год спрос на такие препараты в России вырос почти на треть

В 2025 году продажи средств от похмелья в России выросли на 27% по сравнению с прошлым годом, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического агентства DSM Group.

В уходящем году россияне купили 1,96 млн упаковок таких препаратов на сумму 803 млн рублей. Средняя стоимость упаковки составила 410 рублей. В сравнении с прошлогодними данными цена выросла на 1%.

По мнению экспертов, рост спроса на антипохмельную продукцию может быть связан с тем, что поколение миллениалов, у которых употребление алкоголя популярнее, чем у зумеров, становится старше и больше нуждается в таких препаратах.

При этом продажи средств от похмелья растут на фоне общего сокращения продаж алкоголя в стране.

Напомним, что в январе 2026 года алкоголь в России может подорожать в среднем на 10–17%. Сразу пять крупных производителей спиртного уведомили ретейлеров о повышении отпускных цен из-за роста акцизов, затрат на производство и налоговой нагрузки.