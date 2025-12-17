Два нижнетагильских предприятия народных промыслов «НХП Техно Ателье» и «Поднос Урала» принимают участие в крупнейшей в России выставке «Ладья. Зимняя сказка-2025»

Два предприятия Нижнего Тагила — «НХП Техно Ателье» и «Поднос Урала», занимающиеся лаковой росписью по металлу, принимают участие в крупнейшей в России выставке изделий народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2025».

Всего в выставке участвуют 10 предприятий и лучших мастеров из Свердловской области. Регион представляет традиционные для Урала виды ремёсел: камнерезное и ювелирное искусство, лаковую роспись по металлу, изделия из бересты, лозы и дерева, бронзовое литьё, а также керамику, расписанную вручную.

Коллективный стенд региона по традиции оформлен в виде улицы мастеров и украшен элементами тагильской лаковой росписи по металлу. 2026 год станет юбилейным для тагильского лакового промысла — ему исполнится 280 лет.

«Мы продолжаем традиции знаменитой тагильской лаковой росписи. Наша главная задача — сохранить старинный промысел, даря ему новую жизнь в современном мире. Наши мастера, хранители секретов старых уральских художников, виртуозно выводят кистями сочные букеты садовых и полевых цветов, ягоды и сказочных птиц. Используя особую технику двухцветного мазка, когда на кисть одновременно наносятся две краски, они создают удивительно живые и объёмные изображения. После росписи поднос покрывается несколькими слоями особого лака, благодаря чему рисунок становится невероятно прочным и сияет, как драгоценность», — рассказал о тонкостях промысла представитель предприятия «Поднос Урала».

Также в работе стенда принимают участие Мастерская народных художественных промыслов «Золотые традиции», «Фарфор Сысерти», «Харин», мастер по художественной обработке дерева Елена Ясинская, мастер по художественной обработке камня Сергей Стариков и другие.