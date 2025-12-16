Жители Свердловской области не в шутку увлеклись «сонным» туризмом

Жители Свердловской области стали чаще выбирать оздоровительный отдых, чтобы улучшить физическое и ментальное самочувствие. На период новогодних праздников в 1,5 раза выросло число бронирований в российских санаториях, а трафик на сайты отелей, предлагающих SPA-программы и условия для здорового сна, в ноябре увеличился почти на 10% по сравнению с прошлым годом.

По данным аналитиков «Мегафона» и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», среди свердловчан набирает обороты велнес-туризм, который направлен на комплексное восстановление сил, замедление ритма жизни и борьбу со стрессом. Жители региона всё активнее совмещают отдых с лечебными процедурами, прогулками и спортом на свежем воздухе, а также выбирают для поездок тихие места, где можно качественно выспаться.

Согласно исследованию, «сонным» туризмом чаще интересуются женщины — на них приходится 61% данных. Места с комфортом для сна чаще всех присматривают абоненты 45-54 лет, на них приходится 34% аудитории. Далее следуют люди 35-44 лет и 25-34 лет с долей 26% и 18% соответственно.

Число бронирований в санаториях на период новогодних праздников увеличилось на 57% по сравнению с прошлым годом. Большей популярностью также стал пользоваться отдых на природе: спрос на кемпинги, глэмпинги и загородные дома вырос на 15%.

Комфортный сон становится одним их ключевых факторов при выборе места отдыха на время каникул. Туристы обращают внимание на такие детали, как ортопедические матрасы, разнообразие подушек, блэкаут-шторы и концепцию «тихого» размещения. В ноябре среднедневной трафик на сайты отелей с такими условиями вырос сразу на 55% по сравнению с сентябрём.