Бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов получил условный срок

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга огласил приговор экс-министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

«Приговором суда Смирнов признан виновным в получении взятки через посредника за общее покровительство в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Её сумма составила более 4 млн рублей. Суд назначил бывшему министру Николаю Смирнову наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом 4 410 000 рублей. Он также лишён права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 5 лет», — сообщили в суде.

В суде отмечают, что в ходе следствия Николай Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело рассматривалось в особом порядке.

По решению суда на Смирнова возложены следующие обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Арест на недвижимое имущество осуждённого сохранён вплоть до исполнения приговора о взыскании штрафа и конфискации.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывших министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николая Смирнова и его заместителей Игоря Чикризова и Андрея Кислицына.

Они обвинялись в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, в период с января 2023 года по март 2024 года на тот момент министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов, его первый заместитель Игорь Чикризов, а также заместитель министра Андрей Кислицын получили через посредника взятку в сумме свыше 4,4 млн рублей.

Из указанной суммы министр Николай Смирнов получил в качестве взятки свыше 980 тысяч рублей, его первый заместитель Чикризов получил не менее 1 млн рублей, заместитель министра Андрей Кислицын — не менее 2,5 млн рублей.

Взятка была передана за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования объектов водоснабжения и водоотведения.