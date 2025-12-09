«Мы не хотим показывать то, о чём и так все знают, нам интересно зайти за закрытые двери». В Нижнем Тагиле стартовали авторские экскурсии по необычным локациям

В Нижнем Тагиле стартовал проект «Тагил наизнанку» — серия авторских и тематических экскурсий по локациям города, куда ещё не ступала нога экскурсанта. Как рассказал АН «Между строк» один из авторов проекта, Иван Подмазов, главная «фишка» проекта в том, что участники заранее не знают, какие именно точки посетят.

«“Тагил наизнанку” — это мой совместный с Антоном Султановым творческий союз, который возник в 2022 году с проекта “Сказочная поляна Деда Мороза”. У каждого из нас на тот момент уже был многолетний опыт организации разноплановых мероприятий, и мы решили объединиться, чтобы создавать новые форматы. Стараемся развивать истории, аналогов которым ранее в Нижнем Тагиле не было, либо традиционный формат видоизменяем и переосмысливаем. Ещë одним примером тому является фестиваль “В санях Фест/Масленица перезагрузка”, который мы организовали и провели в этом году и хотим сделать его традиционным. А проект “Тагил наизнанку” возник в конце этого лета, когда Антон предложил мне вместе организовать тур по городу. Мы провели мозговой штурм, начали развивать мысль, нащупали опорные точки, и пошло-поехало. Я уже давно увлекаюсь краеведением и изучением истории города, провожу экскурсии, поэтому сразу загорелся этой идеей. Наш проект имеет исторический уклон», — рассказывает Иван Подмазов.

При выборе локаций главным критерием для авторов проекта является уникальность места, его атмосфера и история. При этом внимание уделяется не только объектам — зданиям и различным сооружениям, — но и людям, которые увлечены своим делом и вкладывают в него душу. Им также интересно показывать знакомые пространства с другой стороны, куда обычно нет доступа, но куда многим хотелось бы заглянуть.

В серии авторских экскурсий «Тагил наизнанку» организаторы намерены рассказать о необычных локациях, людях и профессиях, о мастерах, бизнес-проектах, частных музеях и коллекциях и многом другом. По их словам, проект представляет собой своеобразный диалог с Нижним Тагилом через открытие нового о его жителях и их деятельности. «Тагил наизнанку» — это о людях, которые любят свой город, развивают его, делают привлекательнее и видят в нём перспективы; о масштабе личностей и их мотивации.

«Особенностью экскурсий является нестандартный подход к выбору локаций и героев. Мы не хотим показывать то, о чём и так все знают и куда открыты двери для всех желающих. Нам интересно зайти за закрытые двери, туда, куда не так просто попасть! Для нашего проекта мы придумали образ Ключника, у которого, по легенде, есть ключи от всех дверей в городе», — говорит Иван.

Первая экскурсия прошла 22 ноября. Участники побывали в креативном кластере «САМОРО.док», рекламном агентстве «Медиа Микс», Маленьком театре, мастерской художника Максима Нуштаева, а также в цехах бывшего Выйского медеплавильного завода, где сейчас располагается мастерская семьи Митряевых.

«У нас очень много идей, которые хотим реализовать в рамках проекта. Планы грандиозные: во-первых, открыть город с другой стороны для его жителей, а также гостей. Нам хочется показать многогранность Нижнего Тагила и немного уйти от стереотипного восприятия города, что Нижний Тагил — это не только танки и заводы, а показать другие достижения и места, достойные внимания. Во-вторых, хотим развивать направление иммерсивных экскурсий, которых в настоящее время у нас практически нет. В-третьих, хотим развивать туристический потенциал города и приглашать туристов из области и не только. Уже есть договорённости с туристическими компаниями из Екатеринбурга. Интерес к этой истории есть. Считаем, что от такого внимания будет хорошо всем. Ещё особенностью наших туров является то, что мы не анонсируем места, которые будем посещать, а только гарантируем, что будет на сто процентов круто. И нам верят. На второй эпизод у нас уже мест нет. Иногда будем указывать тематику, например, “Назад в СССР” или “Городские субкультуры”», — делится Иван Подмазов.

Следующая экскурсия состоится в середине декабря 2025 года.

