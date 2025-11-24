«Нижний Тагил — это моллюск, который всё самое ценное прячет в себе». Известный уральский исследователь культуры и автор популярных экскурсий Дмитрий Москвин считает, что второй город Свердловской области не хочет рассказывать о своей уникальности

Цикл лекций «Сумасшедший Урал» известного исследователя архитектуры и автора популярных городских экскурсий Дмитрия Москвина начнётся с рассказа о Нижнем Тагиле. Беседы пройдут в екатеринбургском Музее андеграунда. Мы поговорили с Дмитрием о его видении Нижнего Тагила и уникальных культурных возможностях города.

«Нижний Тагил — город с культурными традициями, редкий случай для промышленного Урала. И на его примере хорошо видно, как культурное измерение позволяет развиваться той же промышленности. Никакие инновации невозможны, если нет культурных взаимодействий, если изобретатель не отличим от робота, действующего по алгоритмам», — считает Дмитрий.

Он уже много лет занимается исследованием Урала и уральских городов. Под Уралом исследователь понимает обширную территорию, далеко за границами Свердловской области.

«Отчётливо вижу, как на фоне героических сюжетов заводской истории исчезают истории о людях и создаваемых ими смыслах. Про культуру на Урале в принципе говорят редко, и часто воспринимают её в узком, чиновничьем смысле — набор учреждений и посетителей в них. Но наличие музея и библиотеки не делает город культурным. Культура — это одна из четырёх важнейших сфер жизни человека, наравне с политикой, экономикой и социальной. В культурном взаимодействии мы определяем свои коллективные ценности, ориентиры, мечты, страхи, представления о должном, идеалы, устремления, говорим о прошлом и пытаемся что-то понять, выходящее за рамки банальной бытовухи и хозяйственной деятельности. Последние годы я стараюсь смотреть на уральские города через эту призму — как и кем формируется культурный ландшафт города, что он о себе понимает и не понимает», — рассказывает Дмитрий Москвин.

По мнению исследователя, Нижний Тагил, обладая выдающимся культурным богатством, тем не менее, не умеет и не хочет рассказывать об этом вовне.

«Такие города я называю моллюсками: всё самое ценное прячу в себе и никому не показываю. Когда я привожу екатеринбуржцев или туристов в Нижний Тагил, то перед началом тура собираю их стереотипные представления. Среди них почти всегда — танки, цветное от дыма небо, суровые мужики Вагонки, Демидовы. Изредка припоминают подносы. Но Нижний Тагил — это ещё и традиции искусства, один из главных центров “производства” современных художников со второй половины ХХ века. Это город с уникальной коллекцией монументального искусства, авторами которого чаще всего являются тагильские художники. То есть в городе только художественная среда и наследие не похожи больше ни на кого на Урале», — отмечает Дмитрий.

По его словам, основной посыл его лекции — это то, насколько важно ценить и беречь тех, кто позволяет городу развиваться не как месту для ночёвок между рабочими сменами, а как пространству насыщенной, содержательной, осмысленной жизни.

«Чрезвычайно важна история формирования музея в городе. Мало того, что он был одним из первых на Большом Урале, в 1920-х годах история его возникновения похожа на авантюрный детектив. Очень интересно поговорить о Шорине (известный тагильский краевед — прим. ред) и его внучке, формировавшей художественный фонд музея. Обожаю сюжет про Словцова (первый директор Нижнетагильского краеведческого музея — прим. ред), его видение Тагила. Очень классный сюжет разворачивается вокруг скульптуры Манизера в сквере перед музеем изобразительных искусств и роли художника Крамского», — делится Дмитрий.

Лекция о Нижнем Тагиле состоится 28 ноября, автор уже анонсировал ещё два города, о которых пойдёт речь в цикле бесед — это Магнитогорск и Пермь.