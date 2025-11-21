В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за угрозу убийством соседа-инвалида

Прокуратура Дзержинского района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ), а также в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

По данным следствия, 21 июля текущего года обвиняемый распивал спиртное со своим соседом, являющимся инвалидом 1 группы. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс множественные удары руками своему собутыльнику. Затем он ударил инвалида ножом в ногу и шею, сопровождая свои действия угрозами убийством. Пострадавшему своевременно была оказана медицинская помощь и мужчина выжил.

Уголовное дело передано в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение каждого из указанных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.