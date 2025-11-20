Ярославцам не понравились «пол-медведи» из Нижнего Тагила

Власти Ярославской области решили частично демонтировать 40 туристических указателей, которые специально для регионального Минтуризма выполнили заключённые ЛИУ-51 Нижнего Тагила, где содержатся осуждённые, больные рядом заболеваний, в том числе онкологическими и ВИЧ.

Контракт между министерством и тагильской колонией на изготовление малых архитектурных форм на 36 млн рублей был заключён в июле 2024 года. Дизайн указателей планировался не совсем обычный: на высоких деревьях размещены панели с информацией о местных достопримечательностях, а над ними — медведи с секирами (символами Ярославля).

После установки «пол-медведей», как назвали их ярославцы, случился скандал — информационные таблички с указанием туробъектов и расстояния до них на коричневом фоне оказались трудночитаемы, а где-то были допущены ошибки. В итоге чиновники решили немного поменять внешний вид указателей.

«Работы по установке туристических указателей были выполнены подрядчиком, договорные отношения с ним завершены. Но в связи с тем, что надписи на табличках не удобны для восприятия автомобилистов, таблички министерством не принимались и не оплачивались. Новый подрядчик приступит к замене существующих табличек на новые с применением соответствующих нормативных требований по размеру шрифта и читабельности», — такой комментарий был размещён в официальном сообществе главы региона.

Уточняется, что от установленных «пол-медведей» оставят лишь «стволы деревьев», а сами таблички демонтируют и заменят на новые в брендированном стиле.

«Медведи — это старая история 2024-2025 года, в настоящий момент мы проводим работу по передаче данных указателей на балансы муниципалитетов, они будут перенесены в надлежащие места, не в кустах и не на обочинах. Что касается коричневых табличек – их больше не будет, разработан дизайн-код в стиле бренд-бука Ярославской области, таблички будут новые, в настоящий момент написано техническое задание со стороны министерства туризма, выходим на закупку. Нами будут закуплены 80 информационных щитов — у нас же 40 деревьев, по два щита на каждую сторону дерева. И уже по заявке муниципалитетов мы отработаем новые наименования и, соответственно, изготовим новые таблички», — цитирует и.о. министра туризма Ярославской области Дмитрия Добрынина издание «Сорока».