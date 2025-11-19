«Каждый выход из дома и возвращение превращаются в сражение за жизнь». На Красном Камне появилась стая собак, держащая в страхе местных жителей

В редакцию АН «Между строк» обратилась обеспокоенная жительница Нижнего Тагила. По словам женщины, в течение последней недели на Красном Камне возле домов № 143, 141, 141А по улице Пархоменко, а также у дома № 4 по улице Борцов Революции появилась агрессивная стая собак численностью более десяти особей.

«Вчера, 18 ноября, около 21:00 у магазина “Монетка” по адресу Пархоменко, 141А, стая собак уже кидалась на прохожих. Такого я ещё никогда не видела в нашем районе. Становится просто страшно ходить по улице. Каждый выход из дома и возвращение превращаются в сражение за жизнь. Жалоба в администрацию отправлена», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) по факту нападения бездомных собак на ребёнка в районе Выи. 7 ноября около 7:40 у дома № 31 на улице Высокогорской на девочку, идущую в школу, набросилась стая собак, выбежавших из подъезда. Несмотря на то, что девочку спас прохожий, ей потребовалось посещение хирурга и уколы от бешенства.

Отметим, в Нижнем Тагиле отлов бездомных животных не проводился несколько месяцев. Сегодня администрация города отчиталась, что с 13 ноября в Нижнем Тагиле подрядчиками отловлено 37 безнадзорных собак, из них по районам: Ленинский — 3, Тагилстроевский — 12, Дзержинский — 22.