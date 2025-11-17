Телефонные мошенники стали чаще обманывать детей и подростков

Сбер отмечает увеличение случаев вовлечения детей и подростков в мошеннические схемы. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в преддверии SOC Forum 2025.

«Сложился опасный и, к сожалению, растущий тренд: мошенники всё активнее выбирают своей мишенью детей и подростков. Ошибочно считать, что опасность стать жертвой телефонного мошенничества грозит прежде всего старшему поколению ― злоумышленники искусно манипулируют неопытностью и доверчивостью несовершеннолетних. Поверив в срочность или исключительность ситуации, ребёнок или подросток невольно становится инструментом кражи денег у собственных родителей, и это настоящая трагедия. Число пострадавших или вовлечённых в мошенничество детей, по нашим данным, за два года выросло более чем на 30%», — говорит банкир.

В первом случае злоумышленник завоевывает доверие ребёнка через игровые платформы. Он может использовать чаты в играх, социальных сетях или мессенджерах, чтобы предложить обмен игровой валюты, редкие виртуальные предметы или скины. Злоумышленник убеждает ребёнка тайком взять телефон родителя и следовать его инструкциям. С помощью обмана он заставляет подростка заходить в банковские приложения на смартфоне родителя, чтобы тот перевёл деньги или оформил кредит по указаниям мошенника.

«Во второй схеме звонок поступает от имени госорганов (например, Росфинмониторинг, ФНС) с сообщением, что у родителей есть неучтённые ценности и им грозит уголовное преследование. Ребёнка убеждают сохранить всё в секрете от взрослых. Во имя «спасения» родителей его заставляют все деньги и драгоценности семьи передать курьеру якобы для «официальной декларации», — поясняет Станислав Кузнецов.

Злоумышленники могут позвонить подростку старше 14 лет под предлогом, который кажется совершенно обыденным, например, это может быть доставка посылки или уведомление о получении товара с маркетплейса. Их цель — выманить у жертвы код из SMS, который используется для авторизации на портале Госуслуг. Второй участник преступной схемы заявляет, что он сотрудник портала, и запугивает подростка, утверждая, что из-за раскрытого кода на его имя уже оформляют кредиты для поддержки экстремизма или Украины, что грозит уголовной ответственностью. Жертву вынуждают «спастись», отправив свои сбережения на «безопасный счёт», или передают требование передать все деньги и ценности курьеру.

Чтобы избежать подобных ситуаций, родителям необходимо провести с детьми беседу о финансовой безопасности. Этот разговор не стоит откладывать. Важно объяснить, что пароли, коды из SMS и данные банковских карт являются личной информацией, и что ни один сотрудник банка или другой организации никогда не попросит совершить какие-либо действия с деньгами. Родители должны договориться с ребёнком о семейном кодовом слове, которое тот должен использовать, если кто-то представляется ими и просит совершить какие-либо действия с финансами. Также необходимо создать доверительную атмосферу, чтобы в случае возникновения подозрительной ситуации ребёнок обращался к родителям, а не к незнакомцу в интернете.

«Финансовое воспитание и киберграмотность — это не контроль, а формирование осознанности. Наши эксперты готовы прийти с интерактивными мастер-классами и лекциями в любое образовательное учреждение: школу или колледж. Безопасность наших детей — это общая ответственность, и только совместными усилиями мы можем противостоять преступникам», — считает Кузнецов.