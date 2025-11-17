Бывшего ректора РГППУ Валерия Дубицкого отправили за решётку на 1,5 года за растрату 700 тысяч рублей

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему и.о. ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) Валерию Дубицкому. Он признан виновным в растрате свыше 700 тысяч рублей средств вуза.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год Дубицкий, занимая пост и.о. ректора, организовал схему, по которой его проживание в арендованной квартире оплачивалось за счёт университета. Изначально аренда жилья в Екатеринбурге была оформлена как компенсация за переезд Дубицкого, но только до 31 января 2022 года.

Желая продолжить проживание в квартире за счёт вуза, Дубицкий, злоупотребляя служебным положением, требовал от финансового директора включать эти расходы в планы финансово-хозяйственной деятельности университета на 2022 и 2023 годы. Наблюдательный совет, не зная о его истинных целях, одобрял эти документы, после чего с арендодателем заключались новые договоры. Таким образом, из внебюджетных средств РГППУ было незаконно израсходовано более 700 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства Дубицкий не признал свою вину, утверждая, что его действия были законными. Однако суд счёл представленные доказательства убедительными.

Суд признал Валерия Дубицкого виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере, с использованием своего служебного положения) и назначил ему наказание в виде 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. После оглашения приговора Дубицкий был взят под стражу прямо в зале суда. Кроме того, суд постановил взыскать с Дубицкого в пользу Российской Федерации в лице ФГАОУ ВО «УрГПУ» (ранее ФГАОУ ВО «РГППУ») 700 350 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.