На трассе под Нижним Тагилом легковушка насмерть сбила лося

Накануне, 13 ноября, утром на трассе под Нижним Тагилом, между Висимом и посёлком Уралец, легковой автомобиль Renault сбил лося, сообщает ТК «Телекон».

В результате аварии водитель иномарки получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. По его словам, лось неожиданно выскочил на дорогу, но перебежать не успел и в результате удара погиб, однако в Госавтоинспекции рассказали, что водитель превысил скорость. Теперь мужчине предстоит выплатить компенсацию в размере 80 тысяч рублей за вред, нанесённый природе.