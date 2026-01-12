В Свердловскую область идут аномальные морозы

По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» 13-17 января в Свердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7°С и более.

Ночью и утром 13-14 января местами в Свердловской области ожидается сильный мороз -40 -42°С.

Рекомендации населению:

1. надевайте одежду и обувь по погоде;

2. одежда должна быть многослойной (воздушная прослойка сохраняет тепло вашего тела), носите в помещении сменную обувь (уличные ботинки должны оставаться сухими);

3. зимняя обувь должна иметь плотную утепленную подошву;

4. постарайтесь не оголять на улице щёки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки;

5. на морозе старайтесь не стоять, двигайтесь. Наденьте головной убор (30% тепла теряется при непокрытой голове). Укройтесь от ветра. Используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов и т.д.;

6. придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20-30 минут адаптироваться к комнатной температуре;

7. строго соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электробытовых приборов.

Рекомендации автомобилистам:

1. строго соблюдайте правила дорожного движения, а также правила личной безопасности;

2. помните, что все узлы и агрегаты автомобиля должны быть исправны. Имейте с собой заряженный телефон, запас топлива и тёплые вещи;

3. убедитесь в том, что в багажнике имеется буксировочный трос, инструменты для проведения ремонтных работ в случае поломки автомобиля.

4. следует воздержаться от дальних поездок.



При возникновении ЧС, аварий и происшествий немедленно информировать МКУ «ЕДДС Нижнего Тагила» по телефонам: 8 (3435) 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.