В соцсетях появилось видео момента массового ДТП под Нижним Тагилом

В Сети появилось видео с авторегистратора, на котором запечатлён момент ДТП, которое произошло 9 января около 15:00 на 129-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов».

Напомним, по предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля Škoda Kodiaq, житель Кировграда со стажем вождения 15 лет, двигаясь из Нижнего Тагила в Екатеринбург, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Jetta под управлением 52-летнего жителя Екатеринбурга и автомобилем Renault Duster, которым управлял 55-летний житель Нижней Туры.

В результате ДТП травмы получили три человека: водитель Škoda, 55-летняя пассажирка Renault и 81-летняя пассажирка Volkswagen. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения Нижнего Тагила.

На записи видно, как кроссовер неожиданно выезжает на встречную полосу. Очевидцы говорят, что причиной этого стала колея на дороге.