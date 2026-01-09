На трассе под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП с пострадавшими

Сегодня, 9 января, около 15:00 на 129-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля Škoda Kodiaq, житель Кировграда со стажем вождения 15 лет, двигаясь из Нижнего Тагила в Екатеринбург, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Jetta под управлением 52-летнего жителя Екатеринбурга и автомобилем Renault Duster, которым управлял 55-летний житель Нижней Туры.

В результате ДТП травмы получили три человека: водитель Škoda, 55-летняя пассажирка Renault и 81-летняя пассажирка Volkswagen. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения Нижнего Тагила.

На месте ДТП инспекторы зафиксировали снежный накат и неудовлетворительное состояние обочины. Дорожно-эксплуатационной организации выдано предписание об устранении этих недостатков.

Движение на участке ДТП полностью восстановлено.

В настоящее время проводится проверка по факту происшествия. Будут изучены все обстоятельства ДТП, включая техническое состояние автомобилей, действия водителей, а также влияние погодных и дорожных условий. Для принятия окончательного решения потребуется проведение экспертиз.

Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость, соответствующую дорожным условиям, и быть внимательными за рулём.