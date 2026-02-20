Трамп распорядился выявить и опубликовать правительственные документы о внеземной жизни и НЛО

47-й президент США Дональд Трамп сегодня, 20 февраля, опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором заявил, что поручил военным и профильным ведомствам публично раскрыть информацию об НЛО и инопланетянах.

«Основываясь на проявленном огромном интересе, я дам указание военному министру и другим соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и обнародования правительственных файлов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений (UAP) и неопознанных летающих объектов (UFO), а также любых других материалов, связанных с этими чрезвычайно сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами. Боже, благослови Америку!» — написал американский лидер.

При этом известный российский исследователь и популяризатор уфологии Игорь Соколов считает, что громкое заявление Трампа на деле может оказаться пшиком.

«Будет ли публикация полной и когда? Выявить и опубликовать — это одно, а рассекретить — это другое. Большая часть документов — засекречена. Их могут выявить, но не опубликовать из-за грифов секретности. Отсутствие слов о рассекречивании пока не позволяет надеяться, что опубликуют самое важное», — считает уфолог.

