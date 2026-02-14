Евгений Андреев. Прыжок из стратосферы и восемь мировых рекордов

Среди Героев Советского Союза, чья судьба связана с Нижним Тагилом, имя Евгения Николаевича Андреева упоминается не часто. Возможно потому, что это высокое звание он получил не в годы Великой Отечественной войны, а спустя 17 лет после её окончания, и не на поле боя, а выполняя секретный (на тот момент) эксперимент.

Евгений Андреев родился 4 сентября 1926 года в городе Бердске. Когда ему исполнилось 11 лет, он потерял родителей, и мальчика определили в один из детских домов Новосибирска. Год спустя детдом расформировали, а воспитанников перевели в детские дома на Урале. Евгений оказался в Серове. На уроках труда ему нравилось работать с деревом, и он решил стать столяром. В возрасте 14 лет поступил в ремесленное училище.

Началась война, и Евгений с приятелями решил поехать на фронт. Побег не удался: подросткам даже не дали приблизиться к эшелону с добровольцами, отправляющемуся с вокзала. По окончании училища Евгения отправили в Нижний Тагил на танковый завод № 183. Первое время он работал токарем, но как только увидел вблизи танки, буквально с первого взгляда влюбился в их мощь и эстетику. Он попросил начальника цеха перевести его в один из цехов сборочного производства. В то время заказ Государственного комитета обороны на танки вырос, и рабочих рук в «танковых» цехах не хватало. Через несколько дней перевод состоялся. В сборочном цехе Евгения Андреева зачислили помощником водителя-испытателя. Опытные мехводы (механики-водители) быстро заметили смышлёного и трудолюбивого парня и стали делиться с ним знаниями. Правда, первый самостоятельный выезд из ворот цеха закончился для Андреева конфузом: от волнения Евгений не справился с управлением, и новенькая тридцатьчетвёрка снесла два пролёта забора, которым был огорожен цеховой двор.

«Не беда. С каждым такое случалось», — подбодрил разволновавшегося Андреева старший водитель-испытатель Исаак Григорьевич Битенский, — «Подучим матчасть, и будешь летать на танке, как на самолёте».

Так и случилось. И вскоре Евгений уже сам уверенно выводил из цеха танки, где их встречали приехавшие за новыми машинами представители боевых частей и соединений.

Позднее Евгений Андреев вспоминал: «Несколько раз подходил я к этим танкистам, уговаривая их забрать меня с собой на фронт. А когда слышал в ответ “Мал ты ещё, подрасти бы надо”, обижался. Как же так: танки испытывать не мал, а воевать значит не дорос? Однажды даже чуть не сбежал: пробрался ночью на платформу с погруженными на неё танками и спрятался в одном из них. Но бдительные часовые заметили».

В ноябре 1943 года Евгения призвали в армию. Но отправили не на фронт, а в Среднюю Азию, в пехотную школу младшего комсостава. По её окончании младшего сержанта Андреева направили учиться в Армавирскую школу военных летчиков. И хотя полёты с инструктором прошли хорошо, без замечаний, к самолётам Евгения допускать не спешили, а назначили укладчиком парашютов. Через некоторое время он и сам совершил свой первый прыжок. Полёт под куполом настолько впечатлил Андреева, что он всерьёз увлёкся прыжками с парашютом. И в 1947 году был зачислен в группу испытателей парашютов подполковника Василия Григорьевича Романюка при НИИ ВВС СССР. 25 сентября 1945 года Василий Романюк совершил прыжок с парашютом с рекордной на то время высоты в 13 108 метров, установив при этом рекорд полёта в свободном падении — 167 секунд.

Опасная, но интересная работа рядом с живой легендой заставила Евгения снова пойти учиться. В 1955 году он окончил Рязанское воздушно-десантное училище. Порой испытания парашютов были неудачными, и тогда не обходились без травм.

Однажды после отделения от самолёта в катапультном кресле на сверхзвуковой скорости Андреев попал в штопор. Стабилизирующий парашют не сработал, вращение было настолько сильным, что испытатель едва не потерял сознание. И всё же он смог раскрыть парашют. Случались нештатные ситуации и во время приводнения в Баренцевом море: сильный ветер оборвал шнур, крепивший спасательную лодку к термооболочке защитного костюма, и Андреев едва не утонул в ледяной воде.

Осенью 1962 года к группе Романюка приехал Сергей Павлович Королёв и поставил задачу провести эксперимент по отработке сценария спасения космонавтов при посадке с помощью спуска с парашютом из стратосферы. Проект получил название «Звезда». Испытателям предстояло подняться с Вольского полигона при помощи стратостата на высоту 25-30 километров и оттуда совершить прыжок. Провести эксперимент доверили самым опытным испытателям — майору Евгению Андрееву и полковнику Петру Долгову. Им предстояло совершить прыжки со стратостата «Волга» с максимальной высоты, на которую аппарат сможет подняться. Андреев должен был падать, не раскрывая парашюта, более 24 км, а Долгову предстоял обычный планирующий спуск. На момент эксперимента Евгений Николаевич имел за плечами уже более 1,5 тысяч прыжков с разных высот. Полёт состоялся 1 ноября 1962 года. Евгений Андреев блестяще выполнил свою задачу, но его напарник во время выполнения эксперимента погиб.

12 декабря 1962 года Евгению Николаевичу Андрееву за героизм, проявленный при испытании парашютной техники, было присвоено звание Героя Советского Союза. Его включили в состав группы инструкторов, готовивших к полётам первых советских космонавтов, в том числе и Юрия Гагарина.

Более 30 лет отдал Евгений Николаевич своей профессии — испытателя парашютной техники. За это время он совершил более 4,5 тысяч прыжков с парашютом, в том числе 8 прыжков из стратосферы, установив при этом 8 мировых рекордов. Перенёс несколько серьёзных травм, едва не лишился ноги, но из профессии не ушёл. Когда врачи всё-таки запретили ему прыгать, он стал обучать молодёжь, несколько лет преподавал, проводил практические занятия с курсантами. В 1985 году Евгению Андрееву, одному из первых в стране, было присвоено почётное звание «Заслуженный парашютист-испытатель СССР» с вручением нагрудного знака № 3.

После выхода на заслуженный отдых он поселился в посёлке Чкаловский Московской области, перевёз к себе из Новосибирска маму, которую нашёл вскоре после окончания войны, занимался военно-патриотическим воспитанием школьников, писал книгу воспоминаний. Книга вышла с большими сокращениями, потому что гриф «совершенно секретно» с документов о его прыжке из стратосферы 1 ноября 1962 года был снят только в 2002 году.

В Нижний Тагил Евгений Николаевич Андреев приезжал однажды на торжества, посвящённые 30-летию Победы. Его приглашали приехать в наш город ещё не раз, но он отказывался по состоянию здоровья. Его не стало 9 февраля 2000 года.

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

