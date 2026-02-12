Людмила Бабушкина: Свердловские поисковые организации получат меры господдержки

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области (ЗакСО) Людмила Бабушкина сообщила, что меры господдержки, установленные законом «О государственной поддержке НКО в Свердловской области», будут предоставляться НКО, занимающимся поиском захоронений и установлением личности солдат и жертв геноцида времён Великой Отечественной войны.

«Поисковое движение в Свердловской области активно развивается, и нам важно поддержать его участников. Сегодня в регионе насчитывается порядка 60 поисковых организаций, в которых задействовано свыше 1,2 тысячи человек. Участники движения ведут поисковые работы во всех уголках нашей страны, которые затронула Великая Отечественная война, восстанавливая боевой путь наших доблестных земляков. С принятием изменений в областной закон, над которыми мы сейчас работаем, эти некоммерческие организации смогут получать ряд существенных мер государственной поддержки для развития своих начинаний», — отметила Людмила Бабушкина.

Согласно региональному закону, некоммерческим организациям в Свердловской области предоставляются такие меры поддержки, как субсидии, передача в аренду государственного казённого имущества и особые условия размера арендной платы за пользование этим имуществом, передача объектов областной собственности в безвозмездное пользование, льготы в налогообложении.