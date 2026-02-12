В Нижнем Тагиле на ГГМ подвал многоэтажки уже несколько лет регулярно заливает фекалиями

Жители дома № 31 на Уральском проспекте на протяжении нескольких лет бьют тревогу из-за периодического затопления подвала. Как рассказала АН «Между строк» читательница, подвальное помещение регулярно заливают фекальные стоки. В результате в подвале появились личинки и черви, а неприятный запах распространяется до верхних этажей. По словам девушки, жители неоднократно обращались с жалобами в управляющую компанию, однако проблема до сих пор не решена. За это время в доме сменились две «управляшки», но ни одна из них так и не смогла устранить причину постоянных подтоплений.

«Наша УК “Уралэкспо-НТ” бездействует. В течение нескольких лет подвал регулярно затапливает. В подъездах и квартирах присутствует стойкий токсичный запах, особенно на первом этаже и в лифтах. Запах распространяется даже до верхних этажей, проникая в квартиры. Постоянно выделяемый сероводород отравляюще действует на организм человека, а постоянная сырость приводит к плесени. Вода в подвале разрушает фундамент дома. Летом из-за запаха просто невозможно жить», — рассказала АН «Между строк» жительница дома.

Несмотря на периодические прочистки, проведённые в апреле 2023 года, ноябре 2024 года и декабре 2025 года, они не привели к устранению проблемы. Последняя откачка воды состоялась 7 февраля, однако уже через два дня подвал снова был затоплен.

«Эта проблема носит системный характер. Нас постоянно отправляют от управляющей компании в “Водоканал-НТ” и обратно. Только машина приедет, откачает, через день — снова полный подвал воды. Это как замкнутый круг. В подвале вода стоит постоянно и льётся фонтанчиком. В фекалиях уже завелись черви, личинки и тараканы», — говорит она.

Накануне тагильчанка обратилась в Государственную жилищную инспекцию с просьбой провести проверку деятельности УК «Уралэкспо-НТ», поскольку, по мнению жильцов дома, организация недобросовестно исполняет свои обязанности.