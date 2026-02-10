Отметивший 100-летний юбилей легендарный тагильский музейщик Иван Семёнов работает над своей новой книгой

Старейший музейщик Нижнего Тагила, Почетный гражданин города Иван Григорьевич Семёнов, возглавлявший в течение многих лет музей-заповедник, отметил свой 100-летний юбилей. В адрес именинника президент РФ Владимир Путин направил поздравление со словами благодарности за служение стране. Чествование юбиляра прошло в музее «Демидовская дача».

«Сегодня мы чествуем легенду нашего города — человека, который сохранил для нас наследие Демидовых, множество объектов, которые сегодня входят в созданный, во многом благодаря непосредственно Ивану Григорьевичу, наш музей-заповедник “Горнозаводской Урал”. Огромное вам спасибо. Здоровья и новых успехов», — сказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Он вручил юбиляру, в числе прочих подарков, памятную авторучку, которая пришлась очень кстати, потому что сейчас, как выяснилось на встрече, Иван Григорьевич работает над очередной своей книгой. Затем мэр соединил юбиляра с губернатором Свердловской области Денисом Паслером, который по телефону поздравил его со знаменательной датой и поблагодарил за личный вклад в развитие Среднего Урала.

Иван Григорьевич Семёнов руководил нижнетагильским музеем с 1968 по 2002 год. Именно при нём музей-заповедник «Горнозаводской Урал» стал большим уникальным комплексом, включающим в себя 10 объектов. Иван Григорьевич лично курировал самые масштабные проекты, музеефикация старого Демидовского завода — самый крупный из них. На базе первого в России завода-музея неоднократно проводились российские и международные научно-практические конференции по вопросам изучения и сохранения индустриального наследия.

В 2018 году в свет вышла книга Семёнова «Тагил достопримечательный», рассказывающая о достопримечательностях и архитектуре города. В 2019 году был презентован новый труд Ивана Григорьевича «Меховицы — моя малая Родина».

«На очереди — завершить в полном объёме выполнение всех положений разработанного индустриально-ландшафтного проекта “Демидов-парка”», — сказал Иван Григорьевич, обращаясь к тагильским властям, музейщикам и общественности.