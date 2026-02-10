«Я не согласен с тем, что зумеры инфантильные». Министр труда Антон Котяков заступился за молодёжь

Глава Минтруда РФ Антон Котяков высказался о молодом поколении россиян вопреки расхожему стереотипу об инфантильных и безответственных зумерах, которые не хотят работать, очень ранимы и неустойчивы к стрессовым ситуациям.

«Что касается стереотипов, то, мне кажется, мы не имеем права формировать оценки той или иной возрастной группы, якобы руководствуясь теорией поколений. Я не согласен с тем, что зумеры инфантильные. Они родились и выросли в других условиях, которые в той или иной степени повлияли на их мировосприятие. Но это вопрос скорее ценностей, а не каких-то там причуд. Да, эти ценности мы должны учитывать и учиться с ними работать», — рассказал Котяков в интервью журналу «Эксперт».

Он отметил также, что теорию поколений надо учитывать прежде всего с точки зрения выстраивания отношений между людьми и создания благоприятной атмосферы в рабочем коллективе.