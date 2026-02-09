В 2025 году в России на 10% выросло количество коррупционных преступлений, ущерб от них составил 16 млрд рублей

В 2025 году в России на 10% выросло количество преступлений коррупционной направленности, а общий ущерб от них составил 16 млрд рублей.

«Согласно статистическим данным, отмечается рост числа выявленных преступлений коррупционной направленности. Подразделениями экономической безопасности выявлено более 20 тысяч уголовно наказуемых деяний в данной сфере, а их прирост по сравнению с предшествующим годом составил 10%. Размер материального ущерба по оконченным и приостановленным уголовным делам вырос до 16 млрд рублей, наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму свыше 45 млрд рублей», — сообщил в интервью ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко.

Напомним, в декабре 2025 года бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов был приговорён к 5 годам лишения свободы условно, со штрафом в 4,4 млн рублей, конфискацией средств и лишением права занимать должности на 5 лет за совершение коррупционного преступления. В ходе следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело рассматривалось в особом порядке.