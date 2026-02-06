Под Нижним Тагилом суд отправил в СИЗО горе-мамашу, избивавшую своего семилетнего сына

Кушвинский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Марины Е., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ.

Согласно данным предварительного следствия, Марина Е. систематически подвергала насилию своего семилетнего сына. Она заставляла его стоять на коленях на сухой грече, привязывала его ногу к кровати на продолжительное время, била ремнём и шнуром от зарядного устройства. Кроме того, она оставляла мальчика раздетым на балконе в холодное время года. Указанные противоправные действия совершались в период с июня 2025 года по январь 2026 года. Суд постановил заключить Марину Е. под стражу до 1 апреля 2026 года.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.