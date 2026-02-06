«Своевременно выявлять правовые барьеры и предлагать решения для их устранения». Спикер ЗакСО Людмила Бабушкина выступила на всероссийской конференции по индустриализации

Председатель Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) Людмила Бабушкина 6 февраля обратилась к участникам Всероссийской научно-практической конференции «Российский опыт индустриализации в исторической перспективе», объединившей ведущих учёных, представителей органов власти, промышленных предприятий со всей страны Мероприятие проходит в Екатеринбурге и посвящено 100-летию индустриализации.

Участие в пленарном заседании также приняли первый замгубернатора Свердловской области — министр промышленности и науки Алексей Шмыков, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, и. о. ректора УрФУ Илья Обабков.

«Законодательное собрание Свердловской области видит свою ключевую роль в создании стабильных, предсказуемых и мотивирующих правовых условий для технологического рывка. Это воплощается в системной законотворческой работе. Депутаты оперативно адаптируют региональное законодательство к новым экономическим реалиям, формируя правовую базу для промышленного роста. Создана и постоянно совершенствуется целая система правовых инструментов поддержки. Законодательное собрание выступает эффективной площадкой для диалога власти, бизнеса и науки, взаимодействует с предприятиями, научным сообществом и отраслевыми объединениями, что позволяет своевременно выявлять правовые барьеры и предлагать решения для их устранения», — заявила Людмила Бабушкина.

В числе ключевых документов, направленных на научно-технический прогресс, председатель ЗакСО отметила законы о технопарках, о государственной научно-технической политике, государственно-частном партнёрстве, защите и поощрении капиталовложений. В настоящее время статусом участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области обладают 17 предприятий. Поддержке промышленности, убеждена Людмила Бабушкина, способствует эффективное налоговое законодательство. Предоставляются инвестиционные налоговые вычеты по налогу на прибыль и имущество организаций, транспортному налогу. Установлены пониженные налоговые ставки для резидентов особых экономических зон, территорий опережающего развития. Законодательством также предусмотрена возможность оказания материально-технической и организационной поддержки научным работникам, авторам изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, в том числе, в целях увеличения публикационной и патентной активности.

На форуме собрались более сотни учёных из ведущих научных и образовательных организаций России, работников музеев и архивов, общественных деятелей и промышленников. Участники обсудят вопросы, посвящённые сохранению индустриального наследия и культурной идентичности промышленных городов, развитию внутреннего индустриального туризма, роли человеческого капитала и региональному контексту промышленных преобразований. Особое внимание будет уделено уральскому опыту развития промышленности и проблемам сохранения индустриального наследия.