Молодая мама из Нижнего Тагила пожаловалась на «поборы» в Городской инфекционной больнице (ВИДЕО)

В редакцию АН «Между строк» обратилась 26-летняя жительница Нижнего Тагила Валерия Н. с историей, которая приключилась с ней в декабре прошлого года в Городской инфекционной больнице.

По словам девушки, она обратилась в медучреждение с симптомами ОРВИ у её годовалого сына, однако для того чтобы остаться с ребёнком в стационаре, ей предложили сдать ряд анализов на платной основе: флюорографию, анализ крови на сифилис и бактериологическое исследование кала на общую сумму 450 рублей. Тагильчанка уточнила, что оплачивать услуги ей пришлось за наличный расчёт, а кассовый чек по итогу ей не выдали.

Подобная практика удивила Валерию, и она стала изучать вопрос в интернете, где наткнулась на Федеральный закон № 323, и конкретно на часть 3 статьи 51, где говорится, что «одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребёнком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребёнка. При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребёнком до достижения им возраста четырёх лет, а с ребёнком старше данного возраста — при наличии медицинских показаний плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается».

«Это прямое нарушение федерального закона. Согласно части 3 статьи 51 ФЗ № 323, родитель имеет бесплатное право находиться с ребёнком до четырёх лет в стационаре. Также эти анализы бесплатные по ОМС, и они бесплатные во всех больницах, где родители экстренно поступают с детьми. Никакая плата за создание условий (а анализы — часть этих условий) взиматься не должна», — считает тагильчанка.

В учреждении вместо чека девушке выдали договор о возмездном оказании медицинских услуг, которые могли быть оказаны ей бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту жительства. Девушка считает такой документ фальсификацией, так как от сдачи анализов бесплатно она не отказывалась.

Кроме того, тагильчанка пожаловалась, что после выписки её с больным ребёнком оставили на морозе без верхней одежды, так как она не была предупреждена о времени работы гардероба, после закрытия которого получить куртки было невозможно.

Валерия обратилась в прокуратуру, откуда материалы были направлены в Следственный комитет, а Роспотребнадзор перенаправил жалобу в Федеральную налоговую службу.

В Министерстве здравоохранения Свердловской области по факту обращения провели проверку, по итогам которой нарушений в работе медицинского учреждения выявлено не было.

В официальном ответе Минздрава (имеется в распоряжении редакции) говорится, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и региональными приказами родитель должен иметь действующие результаты проведённых анализов, однако эти обследования не входят в тариф базовой программы ОМС для ухаживающих. Медучреждение вправе оказывать платные медицинские и немедицинские услуги по тарифам, согласованным с Министерством здравоохранения Свердловской области.

«Согласно Уставу, ГАУЗ СО “ГИБ г. Нижний Тагил” вправе вести приносящую доход деятельность (п. 16 Устава). Платные медицинские услуги оказываются пациентам и ухаживающим родителям при наличии информированного добровольного согласия. С целью раннего выявления, предупреждения и ограничения эпидемического распространения инфекционных заболеваний в стационаре, у лиц, госпитализируемых по уходу за детьми, требуется наличие флюорографии грудной клетки, результата анализа крови на сифилис, результата бактериологического исследования кала на энтеробактерии. Данные исследования можно пройти бесплатно в поликлинике по месту жительства или выполнить в стационаре на платной основе (так как указанные исследования для лиц, госпитализируемых по уходу за детьми, не входят в тариф медицинской услуги в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования). Лиц, госпитализируемых в ГАУЗ СО “ГИБ г. Нижний Тагил” по уходу за детьми, подробно информируют о возможных вариантах проведения исследований», — говорится в ответе ведомства.

Также в министерстве прокомментировали отсутствие чека при оплате услуг — в период с 25 по 30 декабря 2025 года кассовый аппарат учреждения находился на обслуживании, в связи с чем оплата была оформлена приходным ордером, а чек пробит позже — 4 января 2026 года.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что выдача одежды из гардероба осуществляется в установленное время, а с правилами поведения пациентов и сопровождающих лиц женщина была ознакомлена.

«В соответствии с утверждённым в ГАУЗ СО “ГИБ г. Нижний Тагил” порядком, установленным “Правилами поведения пациентов и ухаживающих за больными в стационаре”, плановая выписка и работа раздевалки осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10:00 до 15:30. С указанной информацией Вы были ознакомлены под роспись при поступлении в стационар. Лист для получения вещей в гардеробе был Вам выдан в 11:50 26.12.2025», — отмечено в обращении.

Однако, несмотря на ответ Министерства здравоохранения Свердловской области, Валерия настаивает, что требования больницы противоречат федеральному законодательству, а также считает сложившуюся практику системной и намерена с ней бороться.

«Цель — не просто пожаловаться, а дать людям правовое оружие и остановить эту незаконную практику. Это реальная проблема, которая затрагивает сотни семей в самый критический момент — когда болен ребёнок и его жизни грозит опасность», — заявляет тагильчанка.