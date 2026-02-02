В Нижнем Тагиле насмерть замёрзла бывший директор школы № 45 Нина Фесвитянинова

В Нижнем Тагиле бывший директор школы № 45 Нина Фесвитянинова была найдена мёртвой недалеко от своего дома. 31 января 91-летняя пенсионерка вышла из дома в районе центрального рынка и не вернулась. Женщину искали волонтёры и полиция, однако, как стало известно позднее, она погибла. По словам очевидцев, её обнаружили 1 февраля в сугробе недалеко от дома..

«Нина Владимировна была обнаружена справа от тропинки, проходящей за домом. Тело было запорошено снегом, поэтому даже не сразу поняли, что это человек. На голых ногах были комнатные тапочки», — поделился очевидец с сообществом «Инцидент Нижний Тагил».

Уточняется, что пожилая женщина была дезориентирована, и у неё были проблемы со здоровьём. Со слов знакомых, она ранее не выходила из дома одна. Родственники регулярно навещали её, приносили продукты и лекарства.

В соцсетях тагильчане стали делиться своими историями, связанными с пенсионеркой. Многие отмечают, что Нина Владимировна была первым директором школы № 45 и заведующей Тагилстроевского районного отдела народного образования. Нина Владимировна участвовала в открытии Политехнической гимназии и возглавляла Совет ветеранов учителей. Жители города подчёркивают её доброту и отзывчивость, а для учащихся она была любимым и уважаемым педагогом.